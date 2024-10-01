Победителей конкурса видеороликов "Мой университет" наградили в ННГУ Общество

Фото: Андрей Скворцов

В ННГУ им. Лобачевского состоялась церемония награждения победителей и финалистов конкурса видеороликов "Мой университет".

Как сообщает пресс-служба вуза, в мероприятии приняли участие ректор ННГУ Олег Трофимов и министр информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Полина Буянова.

"Благодарю студентов, которые откликнулись на призыв к участию в конкурсе. Нам очень важно видеть университет глазами наших студентов. Я внимательно посмотрел все ролики, прошедшие отбор. Каждый из них особенный, отражает индивидуальность автора. Нет сомнений, что ребята старались не ради награды, а искренне, от чистого сердца. Мы обязательно продолжим работать над вовлечением обучающихся в медиапроекты. Это важная часть нашей стратегии, которую мы последовательно реализуем", - отметил Олег Трофимов.

"Замечательно, что среди участников есть студенты, обучающиеся не только по специальности "Журналистика", но и представители абсолютно разных направлений. Здорово, что ребята делают свой контент и вкладывают в него душу, это было видно по каждому ролику. Хочу всем пожелать больших успехов! Развивайтесь! Не останавливайтесь!", – сказала Полина Буянова.

Видеоролики участников посвящены студенческой жизни, особенностям обучения на различных направлениях, атмосфере вуза. Всего на конкурс было представлено порядка 30 работ, 9 из них вышли в финал, трое человек по итогу стали победителями конкурса.

Ранее сообщалось, что абитуриенты из 75 стран поступили в ННГУ им. Лобачевского.