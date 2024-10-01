Компании холдинга "Оргхим" подписали соглашение о партнерстве с Фондом народного единства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новые соглашения о партнерстве с Фондом народного единства, созданным в Нижегородской области, заключили биохимический холдинг "Оргхим", а также входящая в состав холдинга роботизированная агроферма "Никитино". Об этом сообщает Фонд народного единства.

Генеральный директор "Оргхим" Николай Ходов заявил, что для него очень важно внести свой вклад в помощь землякам, которые принимают участие в защите Родины.

"Стать партнером Фонда народного единства – это социальная ответственность любого бизнеса, размещенного на территории Нижегородской области. Поэтому мы подписываем это соглашение для того, чтобы участвовать в благом деле", - отметил Николай Ходов.

Став партнером Фонда, компании гарантируют ежеквартально отчислять пожертвования суммой не менее 5% от налоговой базы для расчета налога на прибыль.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества региона учредило Фонд народного единства. Он будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, работающих в Нижегородской области. Также взносы смогут направить и физические лица. Собранные средства направят на поддержку добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ на территории региона. С созданием фонда появляется правовой механизм для того, чтобы объединить и систематизировать поступление помощи от организаций, большинство из которых активно участвует в поддержке добровольцев с самого начала, вносит свой вклад в общее дело.