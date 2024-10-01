Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям прошло в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

31 октября в Нижнем Новгороде состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

В мероприятии, прошедшем под председательством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, приняли участие руководители федеральных служб, представители Генпрокуратуры, ГУ МВД, ФНС, Таможенного управления, Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, ФССП, ФАС, Росреестра, Роспотребнадзора, региональных судов и главные федеральные инспекторы регионов округа.

В ходе совещания участники обсудили вопросы, связанные с противодействием нелегальной деятельности на финансовом рынке в регионах ПФО и подвели итоги II полугодия 2023 года и I полугодия 2024 года.

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул важность темы и напомнил, что на федеральном уровне утверждены Подходы к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке и План мероприятий на 2023-2025 годы по их реализации. Координатором данной работы определена Генеральная прокуратура РФ.

Он указал, что перед всеми уполномоченными органами-исполнителями поставлен ряд задач, в том числе по консолидации усилий государственных органов и институтов гражданского общества в борьбе с этим негативным явлением, а также определены оперативные меры, направленные на выявление, пресечение и профилактику конкретных преступлений.

В ходе обсуждения присутсвующие отметили, что в ПФО наработан опыт по пресечению правоохранительными органами подозрительных схем. Вместе с тем, основные угрозы, связанные с деятельностью финансовых пирамид, нелегальным кредитованием и нелегальной деятельностью профессиональных участников финансового рынка, продолжают сохраняться.

"С учётом характера имеющихся рисков в указанном секторе необходимо выработать комплекс мер по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке округа", – подчеркнул полпред.

В завершение заседания Игорь Комаров определил приоритетные направления работы группы, в числе которых мероприятия, направленные на поддержание социальной стабильности и повышение уровня финансовой безопасности в округе.