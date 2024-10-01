"Торпедо" уступило минскому "Динамо" 2:5 и завершило провальную домашнюю серию Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

31 октября на арене "Нагорного" прошла третья игра домашней серии ХК "Торпедо". Нижегородцы встречали своих ближайших соседей по турнирной таблице Западной конференции - минское "Динамо". К этому матчу подопечные Игоря Ларионова подошли с тремя проигрышами подряд, минчане - с двумя.

В первом периоде обе команды боролись за инициативу, и более успешными в атаке оказались "зубры", которые взяли на абордаж ворота Ивана Кульбакова и открыли счёт в матче.

Начало второго периода порадовало нижегородских болельщиков: Василий Атанасов точным ударом в "девятку" сравнял счёт. Но буквально через минуту соперники ответили бело-синим второй заброшеной шайбой. Игра стала более нервной, последовали удаления, но обе команды не смогли реализовать большинства. Концовка расстроила ещё больше: минчане смогли увеличить разрыв до двух шайб.

На третью двадцатиминутку нижегородцы вышли "заряженными" и с перетасованными звеньями. "Торпедо" перешло в активную атаку, и Егор Виноградов со второй попытки реализовал выход "один в ноль", сократив разрыв в счёте - 2:3.

Но старания "Динамо" оказались более результативными: в концовке гости вернули разрыв в две шайбы, а затем поставили жирную точку шайбой в пустые ворота. Итог на табло - 5:2 в пользу минчан.

"Торпедо" после трёх проигрышей дома опустилось на 8 строчку турнирной таблицы, пропустив вперёд более старательное минское "Динамо".

Впереди у нижегородцев две выездные игры: 4 ноября - с московским "Динамо" и 6 ноября - с ярославским "Локомотивом". 9 ноября бело-синие вернутся в "Нагорный" и на домашнем льду попытаются взять реванш у уфимского "Салавата Юлаева", а 11 ноября примут "Сочи".