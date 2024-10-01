Семь нижегородских проектов получили награды Всероссийской премии "Маршрут года" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь проектов из Нижегородской области получили награды XI Всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщили в пресс-службе регионального Минтуризма.

На победу в премии претендовали 450 проектов из 62 регионов страны, в финал прошли 324. Конкурсантов оценивали члены экспертного совета премии.

Нижегородский туристско-образовательный проект "Уроки с путешествием", который реализуется правительством Нижегородской области с 2023 года, был отмечен специальным дипломом премии в номинации "Лучший железнодорожный туристический маршрут". В рамках проекта учащиеся старших классов школ и первых курсов учреждений СПО отправляются в образовательные поездки в другие регионы страны, где изучают важнейшие для истории России события непосредственно "на местах".

Победу в номинации "Лучший маршрут научно-популярного туризма" завоевал проект Выксунского металлургического завода ОМК "Всё по науке. Лунный трубопровод".

Приложение "Открой 52 регион" туроператора гостеприимства "Открой мир" завоевало третье место в номинации "Лучшее мобильное приложение для туристов", а квест-расследование "Тайна наследства Нижегородской ярмарки" занял третье место в номинации "Лучший приключенческий маршрут".

Проекты чкаловского центра туризма "Русские крылья" были отмечены сразу в нескольких номинациях: "Вектор скорости" - на третьем месте в номинации "Лучший маршрут промышленного туризма", "Рецепт здоровья прост – пастила, льняное масло в пост!" - третье место в номинации "Лучший гастрономический маршрут", "Волжская Атлантида" получил диплом "За вклад в развитие туристических троп России" в номинации "Лучшая туристическая тропа".

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что ежегодно наш регион привлекает миллионы туристов, и особенно важно, чтобы после посещения Нижегородской области у каждого гостя оставались только положительные впечатления.

"Мы открываем всё новые и новые туристические маршруты для того, чтобы каждый мог найти интересное направление путешествия для себя. Такие проекты позволяют раскрыть уникальность нашего региона, помогают сделать его еще заметнее на туристической карте России. Это одна из важнейших задач, над которой мы работаем в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – подчеркнул Яковлев.

Национальный проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время он включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".