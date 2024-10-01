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Культура и отдых

6 новых хорроров, которые не дадут заснуть нижегородцам дождливой осенью

01 ноября 2024 09:20  [93] Культура и отдых

Фото: МТС

Хмурая и холодная осень - идеальное время, чтобы посмотреть фильмы в жанре хоррора. Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС собрал шесть новых хорроров, которые стоят вашего внимания.

"Одна жизнь" 18+
Новый российский хоррор с Даниилом Вахрушевым может не на шутку напугать своей атмосферой, а точнее, реалистичным слиянием реального и игрового мира, каждый из которых представляет опасность для главного героя. Однажды к геймеру Игорю, который большую часть жизни проводит за компьютером, попадает видеоигра. Ее персонаж существует не только на экране, но и в жизни. Игорю надо выполнить все указания таинственного персонажа, иначе его близкие умрут – но уже не на экране ноутбука, а по-настоящему. Парню, который только вчера не задумывался об ответственности, нужно остановить кровопролитие, но для него даже из квартиры – уже подвиг. И, видимо, для него пришло время, раз на кону - жизнь девушки, друга и родителей Игоря.

"Там, где цветет полынь" 16+
В сериале с Викторией Агалаковой и Сабиной Ахмедовой в главных ролях привычные локации Москвы неузнаваемы: для главной героини они стали темным, таинственным миром, который хранит множество опасных тайн. А зрителю обещает полное погружение в хоррор-историю.
Жизнь десятиклассницы Ульяны резко меняется, когда она обнаруживает у себя дар предвидеть гибель других людей. В результате несчастного случая она лишается семьи и дома. Свой дар девочка считает проклятьем, а потому хочет избавиться от него, и в попытках сделать это по-настоящему знакомится с потусторонними силами. Ими управляет загадочная женщина по имени Рута. Ульяне предстоит взглянуть в лицо собственным страхам и выяснить, какие тайны хранит поле полыни, которая цветёт вокруг дома Руты.

"Не стучи" 18+
Фильм ужасов финских режиссеров Йонаса Паюнена и Макса Сеэка стал хитом Международного кинофестиваля в испанском городе Ситжес - главного смотра хорроров, фэнтези и фантастики. Фильм расскажет о поездке двух сестер и брата в дом их детства, который забрал жизни их родителей.
Сёстры Матильда и Мария, а также брат Микко встречаются впервые за долгие годы и отправляются в чащу леса, к дому, в котором они выросли и пережили жуткую трагедию. Однажды ночью кто-то проник в дом и зарубил их отца топором, а мать сразу после этого бесследно пропала. С тех пор выжившие дети ни разу не приезжали в дом своего детства, а решившись, они начали понимать, что чаща вокруг их участка всегда таила опасность, связанную с древними духами и защитой природы от чужаков.

"Без фильтров" 18+
Американский хоррор рассказывает историю блогерши Джесс, которая мечтает стать актрисой. Джесс принимает странные предложения мужчин в интернете и тайком снимает происходящее, но у нее есть принцип - не показывать в кадре лицо "жертвы". Однажды Джесс соглашается приехать в глушь к незнакомцу, чтобы помочь ему написать сценарий триллера. Ночь, дом в лесу, хозяин-одиночка — что может быть криповее? Но вскоре Джесс понимает, что сюжет будущего фильма подозрительно напоминает её собственную жизнь.

"Дурной глаз" 18+
Эстетский триллер от режиссёра "Вивариума" Лоркана Финнегана. Дизайнер Кристин может похвастаться и семьей, и милым домиком. Но один телефонный звонок рушит идиллию: на работе случилось нечто страшное. Кристин отмахивается от новостей и постепенно сильно заболевает. Неожиданно на пороге ее дома появляется филиппинка Дайана, которая утверждает, что страдающая провалами в памяти Кристин наняла её помощницей. Дайана легко справляется с домашними делами, а главное, облегчает болезнь хозяйки особыми народными средствами. Но семья ещё не знает, что у незнакомки свои зловещие причины прийти в их дом.

"Два, три, демон, приди" 18+
Хоррор, которому критики предсказывают славу киноклассики. Два года назад жизнь Мии разделилась надвое. Её мать погибла, и девушка до сих пор не знает, почему. В годовщину трагедии Мия вместе с друзьями сбегает на вечеринку, чтобы забыться. Там подростки устраивают дикие развлечения: стоит пожать загадочную бутафорскую руку — и отправишься в мир призраков. Главное, покрепче привязать себя к стулу и засечь 90 секунд, иначе останешься на той стороне. Школьники куражатся, безумные видео разлетаются по соцсетям, и всё идёт хорошо, пока один из ребят не призывает покойную маму Мии.

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Теги:
Кино МТС
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