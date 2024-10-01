Мягкий ноябрь без крепких морозов прогнозируется в Нижегородской области

В Нижегородской области средняя месячная температура воздуха в ноябре ожидается в пределах -2...-4°, что укладывается в средние многолетние нормы. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.
Специалист отметила, что у метеорологов ноябрь считается месяцем холодного полугодия.
"В ближайшие дни при прохождении активных атмосферных фронтов нижегородцев ожидает крайне неустойчивая погода: дождь, переходящий в мокрый снег, ухудшение видимости в осадках, местами гололедица", - рассказала Ольга Мокеева.
Со 2 по 5 ноября прогнозируется дальнейшее похолодание при порывистом северо-западном ветре. В ночные часы температура будет опускаться до -1...-4°, а по области возможны морозы до -6°. Дневные значения будут колебаться в пределах -4...+1°. В эти дни уляжется хоть и временный, но плотный снежный покров. И ко второй декаде ноября он сойдёт.
По прогнозу Гидрометцентра России, месячное количество осадков на территории Нижегородской области в ноябре предполагается около среднего многолетнего количества - 40-55 мм.
Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на центр погоды "Фобос", климатическая зима наступит в Центральной России с отставанием от нормы на 20 дней - только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов связана с тенденцией глобального потепления климата. И только в декабре сформируется устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура будет держаться ниже нуля.
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