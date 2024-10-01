Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2024 11:28  [10] Лжеоператоры портала "Госуслуг" лишили нижегородца более 1 млн рублей
01 ноября 2024 10:54  [89] При поддержке "Единой России" в бюджете заложено 180 миллиардов рублей на развитие комфортной городской среды
01 ноября 2024 10:41  [92] Нижегородские театральные деятели продолжают выступления в Харцызске
01 ноября 2024 10:12  [124] Самый дешевый отдых за рубежом в Новый год обойдется россиянам в 200 тысяч рублей
01 ноября 2024 09:54  [204] Мягкий ноябрь без крепких морозов прогнозируется в Нижегородской области
01 ноября 2024 09:45  [150] Евгений Люлин: "ФССП играет важнейшую роль в обеспечении эффективности судебной системы нашей страны"
01 ноября 2024 07:22  [200] Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям прошло в Нижнем Новгороде
31 октября 2024 19:10  [450] Штрафы до 500 тысяч рублей вводят за нарушения правил благоустройства в Нижегородской области
31 октября 2024 18:58  [285] Дорожные службы Нижнего Новгорода готовятся к снегопаду 1 ноября
31 октября 2024 18:44  [325] Дорогу отремонтировали на Автозаводе после вмешательства прокуратуры
Общество

Нижегородские театральные деятели продолжают выступления в Харцызске

01 ноября 2024 10:41  [92] Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородские театральные деятели в рамках проекта "Актеры Нижнего - Донбассу" продолжают на регулярной основе выступать в Харцызске и других городах Донецкой народной республики.

"Наш труд, наше искусство - это самая что ни на есть гуманитарная помощь", - говорит руководитель проекта "Актёры Нижнего - Донбассу", председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло.

Нижегородские волонтеры Дома народного единства в Харцызске продолжают помогать в восстановлении объектов социальной сферы.

"Соцобъекты - это одна из точек приложения силы. Мы помогли привести в порядок дворец культуры в Харцызске, дворец спорта "Трубник". В День защиты детей был организован праздник для детей. В День семьи, любви и верности впервые был организован фестиваль традиционных семейных ценностей", - рассказал руководитель нижегородского Дома народного единства Роман Кошелев.

В Харцызске бывал русский писатель Антон Чехов, который оставил свои воспоминания об этом городе. Главный парк Харцызска носит имя Чехова. Подробнее о культурной жизни Харцызска можно узнать на radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что мэр Харцызска поблагодарила Нижегородскую область за поддержку.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДНР культура СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph