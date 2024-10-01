Нижегородские театральные деятели продолжают выступления в Харцызске Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородские театральные деятели в рамках проекта "Актеры Нижнего - Донбассу" продолжают на регулярной основе выступать в Харцызске и других городах Донецкой народной республики.

"Наш труд, наше искусство - это самая что ни на есть гуманитарная помощь", - говорит руководитель проекта "Актёры Нижнего - Донбассу", председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло.

Нижегородские волонтеры Дома народного единства в Харцызске продолжают помогать в восстановлении объектов социальной сферы.

"Соцобъекты - это одна из точек приложения силы. Мы помогли привести в порядок дворец культуры в Харцызске, дворец спорта "Трубник". В День защиты детей был организован праздник для детей. В День семьи, любви и верности впервые был организован фестиваль традиционных семейных ценностей", - рассказал руководитель нижегородского Дома народного единства Роман Кошелев.

В Харцызске бывал русский писатель Антон Чехов, который оставил свои воспоминания об этом городе. Главный парк Харцызска носит имя Чехова. Подробнее о культурной жизни Харцызска можно узнать на radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что мэр Харцызска поблагодарила Нижегородскую область за поддержку.