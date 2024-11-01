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Экономика

Строительство типовых промышленно-производственных корпусов началось на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске

01 ноября 2024 11:43  [114] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство промышленно-производственных корпусов (ППК) началось на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске. Строители приступили к разработке котлованов и готовят площадку к прокладке инженерных коммуникаций.

"Строительство собственных промышленно-производственных корпусов – очередной этап развития нашей особой экономической зоны "Кулибин". Такие готовые "под ключ" площади особо востребованы у инвесторов, так как позволяют установить оборудование и начать производство в кратчайшие сроки. Снижаются финансовые затраты на первоначальный запуск проекта. Важно, что компании получат статус резидента ОЭЗ со всеми льготами, предусмотренными этим особым налоговым режим", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего планируется построить один административный и девять промышленных корпусов. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован уже на 2025 год.

"Общая площадь корпусов превысит 29 тысяч квадратных метров. Здания будут обеспечены всем необходимым: электричеством, теплом, системами водоснабжения и водоотведения. Важно, что, помимо аренды, у промышленников будет возможность выкупить здания с использованием федеральной льготной промышленной ипотеки", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Наличие таких площадок является еще одним преимуществом нашей особой экономической зоны, мы уже видим интерес инвесторов к размещению своих предприятий в корпусах", – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск.

Ранее сообщалось, что более 540 млн рублей направят на строительство инфраструктуры в нижегородской ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
бизнес Дзержинск оэз
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