Необходимый доход для выплаты ипотеки в Нижнем Новгороде в 2,5 раза превысил среднюю зарплату Экономика

Необходимый доход для выплаты ипотеки в Нижнем Новгороде в 2,5 раза превысил среднюю зарплату, сообщает РБК.

Так, для того, чтобы выплачивать ипотеку в Нижнем Новгороде, необходимо иметь среднемесячный доход не менее 185,5 тыс. рублей. При этом средняя зарплата в регионе, по данным издания, составляет порядка 75 тыс. рублей.

В Москве для внесения ипотечных платежей нужно получать не менее 346,4 тыс. рублей в месяц. В настоящее время средняя зарплата там оценивается на уровне 133 тыс. рублей. Таким образом, необходимый доход в столице по ипотеке в 2,6 раза превысил среднюю зарплату.

Ранее сообщалось, что спрос на ипотеку сохранится, несмотря на повышение ставок.

Также сообщалось, что новые программы по ипотеке появятся в России.