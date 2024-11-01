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Общество

Эн+Тепло Волга совместно с ЦБС Автозаводского района проводят конкурс рисунка ко Дню энергетика

01 ноября 2024 14:42  [141] Общество

В Нижнем Новгороде с 1 ноября стартует конкурс рисунка "На страже тепла и энергии". Организаторы конкурса – ГК "Эн+Тепло Волга" и Централизованная библиотечная система Автозаводского района города Нижнего Новгорода.

Конкурс приурочен ко Дню энергетика и 20-летию группы компаний "Эн+Тепло Волга", осуществляющей поставку электро- и теплоэнергии, а также водоснабжение жителей Автозаводского и Ленинского районов.

Цель конкурса – популяризация профессии энергетика, воспитание уважительного отношения к труду и рабочим профессиям, развитие творческого потенциала детей. Принять участие в конкурсе могут ребята до 18 лет. Заявки на конкурс принимаются до 16 декабря. Итоги будут подводиться по 3 возрастным группам участников: до 6 лет включительно (совместное творчество ребёнка и родителей), от 7 до 12 лет, от 13 до 18 лет. Лучшие, по мнению жюри, рисунки будут размещены на сайте и в соцсетях МКУК ЦБС Автозаводского района и "Эн+ Тепло Волга", а также на выставке ко Дню энергетика.

Конкурсные работы можно приносить в библиотеки МКУК ЦБС Автозаводского района или присылать на электронный адрес: mbo-deti@list.ru. Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Автозаводского района - https://lib-avt.ru/news/konkurs-detskogo-risunka-na-strazhe-energii

"Предприятия, представляющие сегодня энергетический холдинг Эн+ в Нижнем Новгороде, более 90 лет обеспечивают тепло- и водоснабжение Автозаводского района. А в этом году исполнилось 20 лет со дня объединения организаций в группу компаний. До октября мы назывались "Волгаэнерго", сейчас это – ГК "Эн+Тепло Волга", в которую входят Автозаводская ТЭЦ, "Заводские сети", "Теплосети", "Генерация тепла", "Волгаэнергосбыт". Нести тепло, свет и воду в дома людей - это очень ответственная, круглосуточная работа. Хочется, чтобы с ней было знакомо как можно больше людей. Надеемся, что во время подготовки рисунков ребята больше узнают о профессии энергетика и проникнутся ей. А нам будет очень интересно взглянуть на свой труд их глазами", - отметил генеральный директор "Эн+Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко. 

Сотрудничество энергетической компании и ЦБС Автозаводского района не случайно. В этом году библиотечная система района стала победителем грантового конкурса холдинга Эн+ "Города со знаком плюс". Весной 2025 года в рамках реализации конкурсного проекта в Центральной библиотеке района появится Книжный парк со сценой, литературными клумбами, локациями для творческих мастер-классов и чтения.

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Теги:
Конкурсы Эн+
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