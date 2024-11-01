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Бизнес

Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на ноябрь 2024 года

01 ноября 2024 16:05  [3] Бизнес

Фото: сайт Корпорации МСП

Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса календарь предпринимателя на ноябрь 2024 года, которым могут воспользоваться жители Нижегородской области. Цифровая платформа создана, а также развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает Корпорация МСП, календарь предпринимателя поможет сориентироваться и не забыть о сроках сдачи основных отчетов, уплаты налогов и взносов.

До 1 ноября организации и ИП с сотрудниками могут подать заявление в СФР на скидки по взносам "на травматизм" в 2025 году.

До 5 ноября организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ за сотрудников с 23 по 31 октября и уплачивают его, если в этот период были выплаты.

До 15 ноября организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР "на травматизм" за октябрь.

До 20 ноября импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за октябрь.

До 25 ноября организации и ИП с сотрудниками представляют в налоговую:

- уведомление о суммах страховых взносов за октябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 ноября;

- персонифицированные сведения о физлицах за октябрь;

- производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизам;

- организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за октябрь;

- организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за октябрь.

До 28 ноября

- самозанятые уплачивают НПД за октябрь;

- организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в налоговую инспекцию за октябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 ноября;

- организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не уплачиваете только квартальные авансы по п. 3 ст. 286 НК);

- организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС (если не используют освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

- производители подакцизных товаров уплачивают акцизы.

До 30 ноября образовательные и медицинские организации вправе подать заявление на обнуление налога на прибыль по статье 284.1 НК.

ИП, самозанятым и КФХ стоит подготовиться к уплате до 1 декабря имущественных налогов (транспортного, земельного и на имущество физических лиц).

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

 

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Теги:
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