Учителя Выксы получат гранты до 250 тысяч рублей от ОМК на образовательные проекты и обучение Общество

Фото: ОМК, Дмитрий Бородай

Объединенная металлургическая компания (ОМК) организовала грантовый конкурс для педагогов из общеобразовательных школ Выксунского округа.

Конкурс проходит в трех номинациях, каждый из участников может заявить до двух проектов. В номинации "Мой любимый предмет" учителя математики, физики, химии и информатики претендуют на гранты до 250 тысяч рублей, из них 170 тысяч рублей пойдут на реализацию проекта, а 80 тысяч рублей – личная премия педагогу. Для участия нужно предложить форматы увлекательных практико-ориентированных занятий, которые заинтересуют школьников изучать предмет.

В номинации "Мое любимое рабочее место" оценят идею по созданию функционального, комфортного учебного пространства для педагога. На грант ОМК до 150 тысяч рублей можно будет обновить кабинет, приобрести предметы интерьера, дополнительные информационные материалы и наглядные пособия и пр.

В номинации "Профессиональный рост" принимают заявки на участие педагогов в профессиональных мероприятиях, проходящих в других городах и регионах. Это могут быть конференции, стажировки, интенсивы, семинары, тренинги и др., которые помогут учителям изучить и перенять передовой опыт в преподавании. Размер гранта – до 150 тысяч рублей.

Заявки принимают с начала учебного года до 4 ноября, а победителей объявят в декабре. Проекты необходимо реализовать до 30 июня 2025 года.

"ОМК вместе с управлением образования разработала программу "Высота Шухова", цель которой создать условия для повышения уровня образования в школах. Грантовый конкурс для педагогов – одно из мероприятий этой программы. Через конкурс хотим помочь активным заинтересованным педагогам из Выксы профессионально развиваться, чтобы они внедряли в ежедневную работу современные образовательные методики и инновационные инструменты преподавания. В итоге выиграют все: школы, сами учителя и, главное, дети, которые будут с интересом ходить на уроки в школе. И, став взрослыми, свяжут свою жизнь с Выксой и заводом ОМК. Грантовый фонд конкурса в этом году составит более 1,5 миллиона рублей. Планируем вручить восемь грантов", – рассказала начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью ОМК Юлия Демина.