II Спартакиада Совета работающей молодежи в Нижнем Новгороде объединила 14 команд Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В ФОКе "Приокский" состоялась II Cпартакиада Совета работающей молодежи Нижегородской области. Спортивные игры проходят в рамках проектов

"Предпринимательство" и "Выбирай свое" партии "Единая Россия". Они приурочены ко Дню народного единства.

В этом году показать свои спортивные таланты и сплоченность на старт вышли 14 команд ведущих предприятий и компаний региона.

По словам председателя Совета работающей молодежи региона Артёма Канашкина, первая Спартакиада вызвала большой отклик и заинтересованность у молодых специалистов нижегородских предприятий. Ведение здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом приобретают все большее значение для современной молодежи.

"Однозначно спорт помогает и в работе. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Все мы представители различных предприятий, холдингов, отраслей, но нас объединяет одно – все мы работники нижегородской промышленности. И здорово, что мы сегодня собрались вместе. Мы все такие разные, классные, соревнуемся, знакомимся, общаемся – это замечательно. Будем развиваться в этом направлении и дальше", - сказал он.

Спартакиада была организована при поддержке городской Думы Нижнего Новгорода.

"Много команд, у ребят горят глаза, атмосфера замечательная. Хочется отметить командный дух, сплотивший всех участников. Такие мероприятия объединяют через спорт. Когда молодежь на предприятиях занимается вместе спортом, участвует в соревнованиях, это способствует единению, дружбе, закаляет характер, помогает совместному преодолению трудностей и приводит к общим победам", - отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор спортивной школы "Радий" Владимир Поддымников.

Программа соревнований включала следующие дисциплины: эстафета, дартс, настольный теннис, спортивное ориентирование (лабиринт), ГТО: стрельба, прыжки, наклоны. Также участники должны были показать свое умение в сборке-разборке автомата Калашникова и снаряжении магазина патронами на время.

"Девушки заряжали магазины, а парни собирали-разбирали автоматы. И мы видим, что наша молодежь довольно подготовлена, сегодня ребята показали хорошие результаты. К примеру, по времени в сборке-разборке автомата был очень достойный результат - 28 секунд всего", - рассказал старший воспитатель Нижегородской кадетской школы им. И. Гурова Вадим Касаткин, принимавший зачет у участников.

Каждый этап состязаний вызывал шквал эмоций, группы поддержки на трибунах дружно и громко болели за свои команды. По итогам всех пройденных состязаний в общекомандном зачете победителями стали молодые сотрудники Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина.

"Все члены команды у нас первый раз участвуют в Спартакиаде, конечно, волновались, переживали. Готовились к соревнованиям: ходили стрелять из винтовки, занимались прыжками в длину, учились метать дротики. И мы очень счастливы, что стали первыми. Сегодня все получили общий заряд энергии и отличного настроения.Обязательно будем еще участвовать!" - сказала капитан команды, инженер-электроник АПЗ им. Пландина Юлия Юдина.

Победители награждены кубками, медалями и памятными подарками. Всем командам вручили дипломы. Приятным и неожиданным моментом стало поздравление с днем рождения участницы команды Нижегородского водоканала.

"Я работаю на предприятии лаборантом-бактериологом всего лишь три месяца. Мне хотелось в свой день рождения попробовать что-то интересное. Узнала, что будет спартакиада, подала заявку и попала в команду классных ребят. Вместе мы прошли испытания, заняли пятое место, еще меня все поздравили. Это классно!, - поделилась впечатлениями участница Спартакиады Алина Крайнова.

Также организаторам Спартакиады были вручены Благодарственные письма от Ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской области.

Напомним, Совет работающей молодежи Нижегородской области создан в рамках реализации партпроектов "Предпринимательство" и "Выбирай свое" и народной программы "Единой России" в целях объединения молодых специалистов промышленных предприятий для обмена опытом, профориентации и развития кадрового потенциала региональной промышленности, поиска партнеров для совместных проектов. В состав Совета входят представители ведущих промышленных предприятий региона.