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Происшествия

Экс-замгубернатора Нижегородской области осудят за мошенничество при стройке ЖК "Дом на Горького"

01 ноября 2024 16:11  [141] Происшествия

Бывшего заместителя губернатора и министра строительства Нижегородской области Валерия Англичанинова будут судить за мошенничество при возведении ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Как полагает следствие, обвиняемый, являясь фактическим руководителем ООО "Интерсити" и ООО "Строймаштрейд" в период с 2019 по 2022 годы заключил договоры уступки прав требования объектов недвижимости с гражданами - участниками долевого строительства ЖК "Дом на Горького".

Однако обязательства по строительству и предоставлению жилья гражданам не были исполнены, в результате чего 74 дольщикам причинен имущественный ущерб. Следствие полагает, что обвиняемый совершил хищение 273 млн рублей, поступивших от дольщиков данного ЖК. Потерпевшими по делу признаны 213 человек.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, а дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, проект достройки ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде одобрен госэкспертизой.

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Теги:
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