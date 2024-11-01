Нижегородцы могут принять участие в просветительской премии общества "Знание" Общество

Российское общество "Знание" до 8 ноября принимает заявки в новой номинации "Советник-просветитель" просветительской премии. Об этом сообщили в обществе "Знание".

На награды "Знание.Премия" в этой номинации могут претендовать советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, демонстрирующие выдающиеся успехи в просветительской деятельности в образовательных организациях.

Шорт-лист в 18 номинациях просветительской премии сформирует экспертный совет, куда вошли известные управленцы разных сфер. В частности, это представители федеральных органов государственной власти: первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Алексей Наумец, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел РФ Александр Алимов, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин и др.

Среди представителей общественных и молодежных организаций заявки конкурсантов оценивают директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, председатель ВОД "Волонтеры-медики" Анна Бабкина, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров, статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, заместитель председателя правления "Движения первых" Соня Погосян и др.

Сферу образования в экспертном совете представляют ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева, ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени В.И. Вернадского Елена Певцова, ректор Государственного университета управления Владимир Строев, ректор Российского государственного социального университета Андрей Хазин, директор Областной гимназии им. Е.М. Примакова Майя Майсурадзе и др.

Заявки по спортивному просвещению оценят исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, советник президента ПФК ЦСКА Сергей Аксенов, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин и др.

В экспертный совет также вошли генеральный директор "Москонцерт" Илья Бачурин, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев, генеральный директор АНО "Больше чем путешествие" Олеся Тетерина, заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.