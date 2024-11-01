Нижегородские экологи предложили идеи для эффективной реализации нацпроекта "Оздоровление Волги" Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородские экологи предложили ряд мер для эффективной реализации федерального проекта "Оздоровление Волги".

Руководитель проекта "Экопост" Российского экологического движения Георгий Каваносян написал в своем Telegram-канале об итогах работы экоактивистов по анализу реализации программы оздоровления Волги.

Так, экологи предлагают стимулировать предприятия создавать локальные очистные сооружения и штрафовать их за превышение объёма сбросов. Кроме того, выдвинута идея о создании межрегиональной схемы по вывозу и утилизации отходов очистных сооружений.

Также предлагается создать программу по обращения с жидкими отходами в бассейне Волги, принять ряд иных мер.

Свои предложения экологи уже направили председателю комиссии по экологии Госсовета РФ, губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

"Мы уверены, что если наша экологическая власть прислушается к этим рекомендациям, то возможно будет сделать так, чтобы подавляющее количество очистных на Волге заработало как надо", - отметил руководитель проекта "Экопост".

Ранее сообщалось, что Нижегородскую область отметили за реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги".

Депутаты нижегородского Заксобрания ранее начали проверку очистных сооружений в регионе.