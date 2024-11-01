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Общество

Петр Банников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

02 ноября 2024 13:00  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

1 ноября в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня образования института судебных приставов в России.

В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости: главный федеральный инспектор Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, руководитель ГУФСИН России по Нижегородской области Виктор Брант, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов, начальник Нижегородской академии МВД России Константин Плясов, члены Общественного совета Главного управления и ветераны ФССП России.

"Значимость работы служебных приставов чрезвычайно велика. На службу возложено множество задач, но в основе каждой из них лежат принципы справедливости и законности. От эффективности вашей работы зависит  благополучие граждан и авторитет государственной власти. Сотрудникам ведомства присущи лучшие профессиональные качества — принципиальность, выдержка, верность служебному долгу, твердость в исполнении закона. Важно, что между правительством региона и службой судебных приставов сложилась система делового, предметного и конструктивного сотрудничества. Благодарю вас за многолетний добросовестный труд на благо Нижегородской области", — сказал Петр Банников.

С поздравительным словом ко всем присутствующим обратился руководитель ГУФССП России по Нижегородской области — главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин.

"Несмотря на то, что служба судебных приставов — один из самых молодых государственных органов, ее история уходит на много веков назад. Сегодня она имеет высокий статус и занимает достойное место в системе органов исполнительной власти. Я ценю опыт и профессионализм каждого из вас, благодарю за ваше ответственное отношение к делу, от которого зависит эффективная, надежная защита прав, свобод и законных интересов граждан. Также особые слова благодарности выражаю судебным приставам, находящимся в зоне СВО, тем самым совершающим подвиг, защищающим нашу Родину, а также тем судебным приставам, которые после воссоединения стояли у создания нашей службы на новых территориях", — подчеркнул Александр Юдин.

Сотрудникам ведомства, достигшим лучших результатов в служебной деятельности, вручили благодарственные письма.

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Теги:
Петр Банников Праздники ФССП
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