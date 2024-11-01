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Общество

Урок мужества, посвященный Дню народного единства, провели молодогвардейцы для школьников

02 ноября 2024 14:05  [84] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся Урок мужества для школьников, организованный активистами "Молодой Гвардии". Он был приурочен ко Дню народного единства и посвящен теме патриотизма и роли молодежи в поддержке страны.

Активистка регионального отделения МГЕР Дарья Фурдыло поделилась своим личным опытом участия в гуманитарных миссиях в новые регионы. Она рассказала ребятам, как решилась на эту важную работу, как помогала мирным жителям, и какое влияние этот опыт оказал на ее восприятие специальной военной операции.

Дарья подчеркнула, что оказание помощи и поддержка людей, которые пострадали в зонах конфликта, стали для нее значимым этапом в жизни, это научило ее ценить мирное время и осознавать важность помощи тем, кто в ней нуждается.

"Каждая поездка на освобожденные территории – это не просто работа, это огромный вклад в поддержку людей, оставшихся без привычного мира вокруг. Видеть благодарные лица людей, понимать, что твоя помощь важна – все это меняет мировоззрение и укрепляет чувство ответственности. Сегодня я стараюсь донести до ребят, как важно не оставаться равнодушными и по мере возможностей вносить свой вклад в поддержку нашей страны", - поделилась Дарья Фурдыло.

Также для школьников провели мастер-класс по изготовлению маскировочной сети. Ребята с энтузиазмом включились в работу, понимая, что эта сеть скоро окажется в зоне СВО и станет реальной помощью для военных. Урок мужества стал не только возможностью поговорить о значимых событиях и вызовах, но и практическим шагом к поддержке бойцов.

"Я рад, что смог помочь. Ведь  маскировочные сети спасают наших солдат, делают их невидимыми для врагов. Еще мы пишем бойцам письма, в которых желаем им Победы и благодарим за то, что они нас защищают», - поделился один из участников, ученик 7-го класса.

Напомним, активисты Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" оказывают поддержку военнослужащим и помогают мирным жителям, соцучреждениям новых регионов. Также они неоднократно выезжали с гуманитарной миссией на Донбасс. 

С самого начала спецоперации региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов в новые и приграничные регионы и в зону СВО – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами отправляют необходимые вещи, технику, спецоборудование, медикаменты, продукты.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи.

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Теги:
День народного единства Единая Россия
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