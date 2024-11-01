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Спорт

Футбольная команда АПЗ выиграла Кубок КТРВ

02 ноября 2024 14:45  [52] Спорт

Футбольная команда Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина стала победителем Кубка Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" по мини-футболу.

Турнир прошел 26 октября в деловом комплексе "Мир" филиала АО "ВПК "НПО машиностроения" (город Реутов Московской области). Костяк заводской сборной составили игроки команды "Приборостроитель" (тренер Николай Знатнин), которые защищают честь АПЗ на разных турнирах по футболу. Это Николай Миронов (цех №49), Евгений Бусаров (цех №37), Андрей Баженов (цех №42), Николай Медников (ОГК) и Никита Кульков (цех №37). Еще трое футболистов – Роман Челышев (цех №54), Николай Карпов (цех №50), Вадим Лысенко (цех №41) – выступают за другие команды города. Организацией поездки команды АПЗ на Кубок КТРВ занимался отдел социальной культуры и быта.

На турнире заводчане сыграли четыре матча. Первая игра с АНПП "Темп-Авиа" завершилась вничью – 0:0, но именно она показала, что команда АПЗ в хорошей физической форме, ребята эффективно держат оборону и выстраивают тактику игры. Поэтому в остальных трех матчах спортсмены АПЗ одержали уверенные победы, выиграв у команд АО "КТРВ" (Королёв) – 3:0; АО "РКБ "Глобус" (Рязань) – 3:2 и АО "ВПК "НПО машиностроения" (Реутов) – 5:1.

Наибольшее количество голов – четыре – забил капитан сборной АПЗ Николай Миронов, по три мяча в копилке у Евгения Бусарова и Андрея Баженова, один – у Николая Медникова. 

В результате приборостроители заняли первое место. Кубок КТРВ на церемонии награждения приборостроителям вручил председатель первичной профсоюзной организации АО "КТРВ" Владимир Зеленцов. 

Текст: Ирина Балагурова. Фото: ОСКБ

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Теги:
АПЗ Футбол
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