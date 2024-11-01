Юрий Шалабаев: "Для нас, нижегородцев, этот праздник - особенный" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днём народного единства.

"Этот праздник сегодня отмечает вся наша огромная страна. Мы с вами каждый день ходим по улицам и набережным, которые помнят подвиг Минина, поэтому для нас, нижегородцев, этот праздник - особенный", - отметил мэр.

"В хрониках Нижнего Новгорода, как и в истории всей России, немало примеров, когда единство и взаимовыручка позволяли преодолевать самые тяжелые испытания. Сплоченность, поддержка друг друга и уважение – это принципы, по которым мы всегда жили. И сегодня мы идём вперед, сохраняя эти традиции и вместе преодолевая любые трудности",- добавил глава города.

"В России сейчас насчитывается более 190 национальностей, а в Нижнем живут представители 115 народов. Мы строим своё общее будущее, опираясь на богатство и разнообразие культур, уважая и помогая друг другу. Желаю, чтобы в каждом доме всегда царили любовь, мир и взаимопонимание! С Днём народного единства!" - сказал в заключение Юрий Шалабаев.