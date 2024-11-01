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Общество

Акция "Есть такая профессия — Родину защищать!" проходит в России

02 ноября 2024 15:49  [82] Общество

До 20 декабря 2024 года Министерство обороны Российской Федерации проводит X Всероссийскую информационно-агитационную акцию под названием "Есть такая профессия — Родину защищать!".

Основная цель акции — привлечь внимание молодых людей, как юношей, так и девушек, к преимуществам получения военного образования в учебных заведениях.

Для поступающих в высшие военно-учебные заведения Минобороны России разработан единый информационный справочник "Есть такая профессия - Родину защищать!". В нём в доступной форме рассказывается о преимуществах выбора профессии офицера, систематизирована информация о высших военно-учебных заведениях, правилах приёма и особенностях обучения. Сборник размещён на официальном сайте Минобороны России, в разделе "Образование"/"Высшее".

Обучение в вузах проходит по разным необходимым военным специальностям. В них обучают по всему спектру военных специальностей, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности. Во всех военных вузах подготовка организована не по программам бакалавриата, а по программам специалитета, что позволяет получить фундаментальную теоретическую подготовку и практические навыки и умения, необходимые высококвалифицированному специалисту.

В учебных заведениях Минобороны РФ можно обучаться как по программам высшего образования, так и по программам среднего профессионального образования.

       

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Теги:
Военные Минобороны
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