Большой этнографический диктант прошел в нижегородском Доме народного единства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 2 ноября на площадке Дома народного единства состоялся Большой этнографический диктант. В этом году Всероссийская просветительская акция организована как в очном, так и в заочном формате. В период ее проведения с 1 по 8 ноября в Нижегородской области работают четыре площадки для очного участия в диктанте.

В Доме народного единства к акции присоединилось более 50 нижегородцев. Их и других участников диктанта приветствовал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"С каждым годом Большой этнографический диктант вызывает все больший интерес у россиян, в том числе и у нижегородцев. Участие в акции – это демонстрация интереса к своей истории, любви к нашей общей Родине. Россия – многонациональная страна, только в нашем регионе в мире и согласии проживают представители 114 национальностей! Изучая и сохраняя наши культурные ценности, мы сохраняем и объединяем этот мир. Это очень важная и правильная инициатива, поэтому акцию необходимо обязательно продолжать и развивать", – сказал Андрей Гнеушев.

Главная цель ежегодной акции – привлечь внимание общества к многообразию и богатству российской культуры в преддверии государственного праздника – Дня народного единства.

Участникам младше 16 лет предлагается ответить на 20 общефедеральных вопросов. В свою очередь, тем, кто старше 16 лет, необходимо ответить на 30 вопросов: 20 – из общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта РФ.

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, Большой этнографический диктант – это не просто проверка знаний.

"Такие мероприятия способствуют сохранению традиций и формированию общей идентичности. Важно, чтобы подрастающее поколение осознавало ценность нашего общего культурного наследия и принимало активное участие в его сохранении", – сказал министр.

Перед началом диктанта в Доме народного единства любой желающий мог поучаствовать в мастер-классах "Древнерусская скоропись" и "Письмо пером и чернилами". К акции в очном формате присоединились заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов и руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

"Я люблю историю, мне было интересно проверить свои знания, тем более в диктанте есть вопросы о нашем крае. "Помни свое Отечество! Купно за едино!» – этот знаменитый призыв Козьмы Минина мог бы послужить девизом для участников диктанта. Думаю, для молодежи было особенно полезно пройти такой тест – они много узнали об обычаях разных национальностей России. Подобные знания сближают народы, ведь понимание – важный шаг к согласию", – подчеркнул Роман Кошелев.

Впечатлениями о проведении акции поделались нижегородка Елена Ворожейкина.

"Моя мать – татарка, отец – из донских казаков. Я с детства впитываю разные культуры, мне очень близка идея дружбы народов, как в СССР. Было интересно проверить свои знания. Оказалось, я кое-что знаю: на 70 процентов вопросов ответила правильно. Такие диктанты – стимул узнавать что-то новое. Радостно было увидеть в зале много молодежи!", – сказала она.

Онлайн-участники акции смогут ответить на вопросы диктанта до 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку "Пройти диктант".

Правильные ответы на задания диктанта будут опубликованы на сайте акции до 13 ноября 2024 года. Подробную информацию о Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" можно узнать на сайте https://miretno.ru/ и в официальной группе во "ВКонтакте": https://vk.com/miretno.