Мероприятия ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде можно будет посмотреть в прямом эфире Общество

Мероприятия, которые пройдут в Нижнем Новгороде в День народного единства, можно будет посмотреть в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Трансляция начнется примерно в 12.50 на телеканалах "Волга", "ННТВ", "Волга 24", на сайте информационного агентства "Время Н" (https://www.vremyan.ru/) и в официальном аккаунте правительства Нижегородской области во "ВКонтакте" (https://vk.com/video-186660393_456241317).

Также можно посмотреть трансляцию на сайте Нижегородской епархии (https://nne.ru/) и в группе епархии во "ВКонтакте": https://vk.com/nn_eparhia.

Зрители в ходе трансляции увидят прохождение Крестного хода от Михайло-Архангельского собора на пл. Народного Единства, процесс разворачивания 100-метрового российского флага в честь праздника, а также торжественные проводы добровольцев на специальную военную операцию и отправку гуманитарного конвоя с грузом для участников СВО и жителей Курской области.