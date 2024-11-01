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Общество

Мероприятия ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде можно будет посмотреть в прямом эфире

02 ноября 2024 17:45  [60] Общество

Мероприятия, которые пройдут в Нижнем Новгороде в День народного единства, можно будет посмотреть в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Трансляция начнется примерно в 12.50 на телеканалах "Волга", "ННТВ", "Волга 24", на сайте информационного агентства "Время Н" (https://www.vremyan.ru/) и в официальном аккаунте правительства Нижегородской области во "ВКонтакте" (https://vk.com/video-186660393_456241317).

Также можно посмотреть трансляцию на сайте Нижегородской епархии (https://nne.ru/) и в группе епархии во "ВКонтакте": https://vk.com/nn_eparhia.

Зрители в ходе трансляции увидят прохождение Крестного хода от Михайло-Архангельского собора на пл. Народного Единства, процесс разворачивания 100-метрового российского флага в честь праздника, а также торжественные проводы добровольцев на специальную военную операцию и отправку гуманитарного конвоя с грузом для участников СВО и жителей Курской области.

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Теги:
День народного единства
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