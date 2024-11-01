Нижегородцы приняли участие в хоровой акции ко Дню народного единства Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Нижнем Новгороде в канун Дня народного единства народный хор принял участие во всероссийской хоровой акции, посвященной подвигу защитников нашего Отечества. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтёры Победы".

В рамках мероприятия академический хор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова исполнил гимн России и композицию "Дай ему сил". Акция состоялась в символическом для нижегородцев месте - на площади Народного Единства.

Организатором акции выступило региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" при поддержке НРОО "Лига молодежного самоуправления" и регионального правительства.

"Народный хор - это символ единства, где каждый голос как нота в мелодии создает гармонию нашей многообразной культуры. В День народного единства мы вновь осознаем, что вместе мы сильнее, а музыка объединяет сердца и народы", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Место для исполнения песни выбрано неслучайно - площадь Народного Единства символизирует поворотный момент в русской истории, именно здесь в 1612 году прозвучал призыв к народу земского старосты Козьмы Минина дать отпор польско-литовским захватчикам и освободить Москву.

По итогам акции в Нижнем Новгороде будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения песни "Дай ему сил" хоровыми коллективами страны. Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире российских телеканалов 4 ноября. Общий итоговый видеоролик будет доступен к просмотру в интернете.