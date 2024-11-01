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Общество

Сотрудники отдела АПЗ повысили квалификацию на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге

02 ноября 2024 18:43  [100] Общество

Сотрудники отдела бизнес-анализа (ОБА) АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" прошли обучение по программе повышения квалификации в научно-образовательном центре АО "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз – Антей" – Обуховский завод" (Санкт-Петербург).

Площадка для обучения выбрана неслучайно. Приборостроители год назад были на Обуховском заводе, где накоплен большой опыт работы по бережливому производству (БП). 

Программа была рассчитана на три дня. Во время обучения приборостроители не только получили теоретические знания, но и смогли лично пообщаться с авторами проектов по БП, представителями рабочих групп.

Специалисты ОБА – участники рабочей командировки поделились своими впечатлениями.

Мария Емельянова, начальник ОБА: "Поездка была очень насыщенной в плане получения информации и опыта по БП. На предприятии трудится больше десяти тысяч человек. Мы увидели высокий уровень развития бережливых практик, большое вовлечение в БП сотрудников, много реализованных проектов и впечатляющие показатели экономического эффекта". 
Владимир Наумов, начальник группы ОБА: "Нам есть чему поучиться у коллег из Питера. Мы были приятно удивлены высоким уровнем культуры БП и исполнительской дисциплины на всех уровнях организации. Все идут к одной цели и понимают, насколько это выгодно для производства. Отметили высокий уровень цифровизации: благодаря активному внедрению электронных подписей документооборот проходит быстрее".
Ксения Гуляева, бизнес-аналитик: "При трудоустройстве каждого работника знакомят не только с охраной труда, но и с бережливым производством. На предприятии на постоянной основе создан координационный совет, на котором рассматриваются проекты и принимаются решения об их реализации. Люди горды тем, что благодаря их решениям завод экономит денежные средства, а производство улучшается. Бизнес-аналитики оказывают методологическую поддержку".
Александра Бабушкина, бизнес-аналитик: "Специалисты по БП АО "Обуховский завод" продемонстрировали свой подход к обучению сотрудников, разработке и оформлению обучающих курсов, что вдохновило меня и моих коллег взять на вооружение полученный опыт и актуализировать обучающие материалы с целью повышения интереса и вовлеченности работников АПЗ во внедрение БП.
Елена Нагорная, бизнес-аналитик: "Впечатлила вовлеченность руководителей подразделений. Введены в постоянную практику совещания в формате круглого стола, которые организуются и проводятся руководителями подразделений без посредников (представителей ОБА), что позволяет укрепить дисциплину, уменьшить время реакции на возникающие проблемы и получать информацию из первоисточника".

Из командировки работники ОБА вернулись воодушевленные, с новыми идеями по развитию проектной деятельности, вовлечению в СМБП как можно большего числа приборостроителей на всех уровнях и во всех подразделениях АПЗ.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: ОБА АО "АПЗ"

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Теги:
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