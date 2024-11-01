Эксперт-мониторинг событий с 25 октября по 2 ноября 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Век народного единства", "Необходимость системной кооперации практики управления с наукой", "Нижегородская область вошла в топ регионов по научно-технологическому развитию и производительности труда".

Федеральная тема – Век народного единства

Эксперт "Минин – центра", русский поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба, к.филол.н. Михаил Кильдяшов: "У советского поэта Сергея Маркова есть вдохновенное стихотворение о Кузьме Минине:

Стальной топор упрятан в старый ларь,

Что лоснится от копоти и жира.

Под стать тебе, могучий говядарь,

Широкий меч и бранная секира…



И мнится, все что Родина в огне –

Горит Смоленск, Можай в пожаре алом,

И едет смерть на вороном коне,

Беззубым улыбается оскалом.



Под сводами покоя тишина,

Свечение лампадного тумана,

Во сне вздыхает юная жена –

Высокая и статная Татьяна.



Жену он будит… «Напугал, Козьма…

В мечтанье сонном – окиян да скалы!»

«Где жемчуг твой? Индейская тесьма?

Алмаз заморский? Перстни и кораллы?



Все разыщи...- Свечу берет из рук.-

Богат наш вклад, но для отчизны мало...»

И капает в окованный сундук

Жемчужное растопленное сало…



«Заложим все: наследие отцов,

Доход торговли – прихоть жизни плотской.

Прислал недавно голубых песцов

Мне Строганов из Соли-Вычегодской…»



А поутру шумит народный круг ,

Сверкает солнце над приволжской твердью,

И Минин по прозванью Сухорук,

Душой народа приобщен к бессмертью.



В порыве грозном – Русская Земля.

И жарок пламень чести и отваги,

У стен Нижегородского кремля

Взлетают снова дедовские стяги.



И голуби стремятся в вышину,

И падают на солнечные кровли.

Увидел Минин статную жену

В нестройном гуле городской торговли



Строга она, и взгляд ее суров

Ей любо видеть панцири и брони

И в тесных лавках бронных мастеров

Края кольчуги взвесить на ладони.



Умолк народ... И Минин умилен,

С безмолвной лаской смотрит на подругу,

А та, отвесив поясной поклон,

Кладет к ногам гремучую кольчугу.



Зарделась вся… «Насилу донесла,

Меня земная одолела сила…-

И прошептала тихо: - Тяжела…

До времени тебе не говорила…»



Копытом бьет горячий аргамак,

Звенит о камни светлая подкова,

И принимает Минин славный стяг

Из рук дрожащих воина седого.



Козьма целует бахрому парчи –

Была в Крыму, была у волн Хвалыни!

И засветились чистые лучи

В суровых складках воинской святыни.

Стихотворение было опубликовано в 1942 году и подтвердило мысль самого Маркова о том, что "история не повторяется – но есть разительные сходства". Сходства в том, что русское время в каждом веке призывает: "Вставай, страна огромная!", "Всё для фронта! Всё для Победы". В каждом веке возникает тот, кто готов обратиться с воззванием к народу, и тот, кто готов возглавить народное ополчение.

Уже при жизни своей, в свою эпоху, свершая своё великое деяние, Минин и Пожарский стали легендами, символами. Минин – народ, от сохи и топора. Князь Пожарский из рода Рюриковичей - власть, государство, Отечество. При всех возможных в иное время противоречиях, в пору вражеского нашествия народ и государство объединяются, крепнут друг в друге. Могучая, но стихийная народная сила организуется государством, направляется в историческое русло. Две силы сливаются воедино, подобно тому, как в Нижнем Новгороде, в городе, откуда на интервентов двинулось ополчение, сливаются две реки. Волга – имперская река, река русского времени и русского пространства. Ока – река народного вдохновения и богатырской силы, река, на берегах которой родились Илья Муромец и Сергей Есенин.

Минин и Пожарский неразделимы в нашем сознании. Они нерасторжимы в исторических и художественных повествованиях, на картинах, на пьедесталах и в кино. Но Маркову в приведённом стихотворении понадобилось сосредоточиться сугубо на Минине, чтобы показать народное пробуждение, показать, с чего начинается битва за Родину. Явить, как этот простой народ с его "ухватистой силою" умеет обустраивать жизнь, радеет о прибытке, о спокойном, счастливом сне, но в грозный час отдаёт ради Победы всё: от заморской парчи до нательного креста. Делает всё, чтобы лёгкий шёлк превратился в "гремучую кольчугу".

Как это внятно нам нынешним, неустанно собирающим гуманитарную помощь, снаряжающим добровольцев, спасающим из-под обстрелов детей и стариков. И имение богача, и лепта вдовицы – всё одинаково ценно и значимо.

Как близок стал подвиг Минина и Пожарского, когда теперь многие сменили на кольчугу офисные костюмы, заводскую робу, преподавательские пиджаки, когда поверх подрясников и медицинских халатов надета броня.

Прежде исторически спорный, порой вызывавший разногласия и скепсис, праздник с началом СВО наполнился глубинным смыслом. Минин и Пожарский предстали пред нами как подлинный код народного единства. Мы вновь - народ-ополченец. Мы вновь – страна-ополчение. Вновь народ и Отечество – две огромные силы, что стремятся к слиянию. Единство стало для нас естеством.

У нас есть атомная подводная лодка "Князь Пожарский". У нас есть аналитический "Минин-центр". Государство поднимается из толщи истории. Народ собирает спасительные идеи, пробуждает в себе историческую память. Россия подобна жене Кузьмы Минина из стихотворения Маркова: она "тяжела", под сердцем её драгоценное дитя – будущий русский век, век народного единства".

Федеральная тема – Необходимость системной кооперации практики управления с наукой

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 24-25 октября 2024 года на площадке Президентской академии в Москве прошла первая международная научная конференция "Наука для государственного управления в России".

"В пленарной сессии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, вице-президент РАН Владимир Иванов, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушка, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.

Событие не рядовое, поскольку отражает признаки новых раскладов, в которых оказывается система государственного управления России. Как отметил Д. Чернышенко, страна переживает непростой исторический период, но она сможет эффективно противостоять вызовам, в т.ч. если заработают механизмы обеспечения прочной связи между управленческими решениями правительства РФ и передовыми достижениями российской науки. Новый поворот в отношениях практики управления и науки отметил в своём докладе А. Комиссаров: "Мы остро нуждаемся в исследованиях, которые прольют свет на проблемы и вызовы, которые мы пока вынуждены преодолевать с опорой на практический опыт". Формат взаимосвязи управленческих практик и научного знания, конечно же, давно ушёл далеко вперёд от того состояния, когда "вожди партии" считались главными носителями истинно верного научного учения о социалистическом управлении. Но теперь он застоялся в состоянии, когда отчёты по науке нужны руководителю для повышения его KPI, а встречи с учёными нужны для его фотоотчётов. Поворотное изменение требуется в том, чтобы содержательное взаимодействие государственного чиновника и российского учёного было поставлено на системную основу.

По существу, необходимы меры проектного делового со-работничества, которые широко апробированы при решении задач установления диалога "государственная власть – гражданское общество". Так, в мае 2012 г. появился президентский Указ № 601, который ввёл в оборот формат Общественных советов при органах государственной власти. Теперь такого рода советы по отраслям было бы целесообразно создавать из представителей отечественной науки в качестве Научных советов при органах государственной власти. Систематически организованные деловые коммуникации такого типа создадут и необходимую практико-ориентированность учёных и необходимую концептуальную восприимчивость чиновников. К перспективе системной кооперации практики управления с наукой будут вести уже принятое решение о создании в РАНХиГС Центра подготовки руководителей по научно-технологическому развитию, а также планы по созданию научного центра по изучению проблем госуправления и методов их решения.

Декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ Президентской академии И. Шебураков обозначил ещё один характерный атрибут трансформации: необходимым расширением профессиональных качеств государственных служащих становится патриотизм. Патриотизм не описывается в терминах, типа "скилы", "инфа", "софты", "кач" и т.п. Поворот внимания в сторону патриотизма предполагает переосмысление содержательной миссии гуманитарной отечественной науки и отечественного гуманитарного образования в системе современной российской государственности. В сущности, речь идёт о формировании у государственного служащего полноценной российской гражданской идентичности, которая рассматривается в качестве неотъемлемого элемента "профессиональных качеств". Это беспрецедентно новая задача, решение которой требует непосредственного участия отечественной гуманитарной науки".

Региональная тема – Нижегородская область вошла в топ регионов по научно-технологическому развитию и производительности труда

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что на этой неделе были опубликованы два важных рейтинга, в которых Нижегородская область вошла в число лидеров.

"Во-первых, был обновлен рейтинг регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2023 года, в котором Нижегородская область, как и год ранее, заняла 4 место. Для составления использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. Учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, возраст исследователей, количество высококвалифицированных работников, размер заработной платы научных сотрудников, число компьютеров в организациях в расчёте на численность работников и другие.

Отметим, что Нижегородская область входит в пятерку лидирующих регионов по данному показателю неизменно на протяжении ряда последних лет. Безусловно, достижение этих показателей во многом связано с инвестированием в НИОКР. Также по объему внутренних затрат на исследования и разработки область по итогам 2023 г. уступает лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, причем этот объем практически равен совокупному объему всех регионов Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Значимость научно-технологического развития указана и в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Так, в ней обозначено в числе приоритетных целей создание и развитие научных центров различного типа, включая Центр биофотоники и Лазерный центр - Центр исследований экстремального света. За счет развития IT-отрасли предполагается развитие цифровой экономики и IT-предпринимательства.

Во-вторых, нижегородский Региональный центр компетенций вошел в тройку лидеров по реализации национального проекта "Производительность труда", заняв второе место. Напомним, что всего в России в рамках указанного нацпроекта было создано 60 региональных центров компетенций. В рейтинге оценивались девять различных показателей, среди которых: количество предприятий, которые с помощью экспертов региональных центров компетенций внедряют бережливые технологии на предприятиях, выполнение плана по вовлечению компаний в нацпроект, обучению сотрудников и подготовке инструкторов, количеству реализованных проектов, тиражированию лучших практик.

Нижегородский РЦК обеспечивает приоритетную поддержку предприятий в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, транспорта, строительства и торговли, а его важнейшая миссия - повышение производительности труда.

В свою очередь, последнее напрямую связано с первым, т.е. с научно-технологическим развитием и внедрением результатов НИОКР в реальные сектора экономики. По результатам указанных выше рейтингов можно констатировать, что в регионе созданы и развиваются условия как для повышения количества производимого высокотехнологичного продукта, так и для обеспечения независимости стратегически важных отраслей путем внедрения отечественных разработок".