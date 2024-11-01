Эксперт-мониторинг событий с 25 октября по 2 ноября 2024 года от АНО "Минин-центр"

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.
Темы недели – "Век народного единства", "Необходимость системной кооперации практики управления с наукой", "Нижегородская область вошла в топ регионов по научно-технологическому развитию и производительности труда".
Эксперт "Минин – центра", русский поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба, к.филол.н. Михаил Кильдяшов: "У советского поэта Сергея Маркова есть вдохновенное стихотворение о Кузьме Минине:
Стальной топор упрятан в старый ларь,
Что лоснится от копоти и жира.
Под стать тебе, могучий говядарь,
Широкий меч и бранная секира…
И мнится, все что Родина в огне –
Горит Смоленск, Можай в пожаре алом,
И едет смерть на вороном коне,
Беззубым улыбается оскалом.
Под сводами покоя тишина,
Свечение лампадного тумана,
Во сне вздыхает юная жена –
Высокая и статная Татьяна.
Жену он будит… «Напугал, Козьма…
В мечтанье сонном – окиян да скалы!»
«Где жемчуг твой? Индейская тесьма?
Алмаз заморский? Перстни и кораллы?
Все разыщи...- Свечу берет из рук.-
Богат наш вклад, но для отчизны мало...»
И капает в окованный сундук
Жемчужное растопленное сало…
«Заложим все: наследие отцов,
Доход торговли – прихоть жизни плотской.
Прислал недавно голубых песцов
Мне Строганов из Соли-Вычегодской…»
А поутру шумит народный круг ,
Сверкает солнце над приволжской твердью,
И Минин по прозванью Сухорук,
Душой народа приобщен к бессмертью.
В порыве грозном – Русская Земля.
И жарок пламень чести и отваги,
У стен Нижегородского кремля
Взлетают снова дедовские стяги.
И голуби стремятся в вышину,
И падают на солнечные кровли.
Увидел Минин статную жену
В нестройном гуле городской торговли
Строга она, и взгляд ее суров
Ей любо видеть панцири и брони
И в тесных лавках бронных мастеров
Края кольчуги взвесить на ладони.
Умолк народ... И Минин умилен,
С безмолвной лаской смотрит на подругу,
А та, отвесив поясной поклон,
Кладет к ногам гремучую кольчугу.
Зарделась вся… «Насилу донесла,
Меня земная одолела сила…-
И прошептала тихо: - Тяжела…
До времени тебе не говорила…»
Копытом бьет горячий аргамак,
Звенит о камни светлая подкова,
И принимает Минин славный стяг
Из рук дрожащих воина седого.
Козьма целует бахрому парчи –
Была в Крыму, была у волн Хвалыни!
И засветились чистые лучи
В суровых складках воинской святыни.
Стихотворение было опубликовано в 1942 году и подтвердило мысль самого Маркова о том, что "история не повторяется – но есть разительные сходства". Сходства в том, что русское время в каждом веке призывает: "Вставай, страна огромная!", "Всё для фронта! Всё для Победы". В каждом веке возникает тот, кто готов обратиться с воззванием к народу, и тот, кто готов возглавить народное ополчение.
Уже при жизни своей, в свою эпоху, свершая своё великое деяние, Минин и Пожарский стали легендами, символами. Минин – народ, от сохи и топора. Князь Пожарский из рода Рюриковичей - власть, государство, Отечество. При всех возможных в иное время противоречиях, в пору вражеского нашествия народ и государство объединяются, крепнут друг в друге. Могучая, но стихийная народная сила организуется государством, направляется в историческое русло. Две силы сливаются воедино, подобно тому, как в Нижнем Новгороде, в городе, откуда на интервентов двинулось ополчение, сливаются две реки. Волга – имперская река, река русского времени и русского пространства. Ока – река народного вдохновения и богатырской силы, река, на берегах которой родились Илья Муромец и Сергей Есенин.
Минин и Пожарский неразделимы в нашем сознании. Они нерасторжимы в исторических и художественных повествованиях, на картинах, на пьедесталах и в кино. Но Маркову в приведённом стихотворении понадобилось сосредоточиться сугубо на Минине, чтобы показать народное пробуждение, показать, с чего начинается битва за Родину. Явить, как этот простой народ с его "ухватистой силою" умеет обустраивать жизнь, радеет о прибытке, о спокойном, счастливом сне, но в грозный час отдаёт ради Победы всё: от заморской парчи до нательного креста. Делает всё, чтобы лёгкий шёлк превратился в "гремучую кольчугу".
Как это внятно нам нынешним, неустанно собирающим гуманитарную помощь, снаряжающим добровольцев, спасающим из-под обстрелов детей и стариков. И имение богача, и лепта вдовицы – всё одинаково ценно и значимо.
Как близок стал подвиг Минина и Пожарского, когда теперь многие сменили на кольчугу офисные костюмы, заводскую робу, преподавательские пиджаки, когда поверх подрясников и медицинских халатов надета броня.
Прежде исторически спорный, порой вызывавший разногласия и скепсис, праздник с началом СВО наполнился глубинным смыслом. Минин и Пожарский предстали пред нами как подлинный код народного единства. Мы вновь - народ-ополченец. Мы вновь – страна-ополчение. Вновь народ и Отечество – две огромные силы, что стремятся к слиянию. Единство стало для нас естеством.
У нас есть атомная подводная лодка "Князь Пожарский". У нас есть аналитический "Минин-центр". Государство поднимается из толщи истории. Народ собирает спасительные идеи, пробуждает в себе историческую память. Россия подобна жене Кузьмы Минина из стихотворения Маркова: она "тяжела", под сердцем её драгоценное дитя – будущий русский век, век народного единства".
Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 24-25 октября 2024 года на площадке Президентской академии в Москве прошла первая международная научная конференция "Наука для государственного управления в России".
"В пленарной сессии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, вице-президент РАН Владимир Иванов, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушка, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.
Событие не рядовое, поскольку отражает признаки новых раскладов, в которых оказывается система государственного управления России. Как отметил Д. Чернышенко, страна переживает непростой исторический период, но она сможет эффективно противостоять вызовам, в т.ч. если заработают механизмы обеспечения прочной связи между управленческими решениями правительства РФ и передовыми достижениями российской науки. Новый поворот в отношениях практики управления и науки отметил в своём докладе А. Комиссаров: "Мы остро нуждаемся в исследованиях, которые прольют свет на проблемы и вызовы, которые мы пока вынуждены преодолевать с опорой на практический опыт". Формат взаимосвязи управленческих практик и научного знания, конечно же, давно ушёл далеко вперёд от того состояния, когда "вожди партии" считались главными носителями истинно верного научного учения о социалистическом управлении. Но теперь он застоялся в состоянии, когда отчёты по науке нужны руководителю для повышения его KPI, а встречи с учёными нужны для его фотоотчётов. Поворотное изменение требуется в том, чтобы содержательное взаимодействие государственного чиновника и российского учёного было поставлено на системную основу.
По существу, необходимы меры проектного делового со-работничества, которые широко апробированы при решении задач установления диалога "государственная власть – гражданское общество". Так, в мае 2012 г. появился президентский Указ № 601, который ввёл в оборот формат Общественных советов при органах государственной власти. Теперь такого рода советы по отраслям было бы целесообразно создавать из представителей отечественной науки в качестве Научных советов при органах государственной власти. Систематически организованные деловые коммуникации такого типа создадут и необходимую практико-ориентированность учёных и необходимую концептуальную восприимчивость чиновников. К перспективе системной кооперации практики управления с наукой будут вести уже принятое решение о создании в РАНХиГС Центра подготовки руководителей по научно-технологическому развитию, а также планы по созданию научного центра по изучению проблем госуправления и методов их решения.
Декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ Президентской академии И. Шебураков обозначил ещё один характерный атрибут трансформации: необходимым расширением профессиональных качеств государственных служащих становится патриотизм. Патриотизм не описывается в терминах, типа "скилы", "инфа", "софты", "кач" и т.п. Поворот внимания в сторону патриотизма предполагает переосмысление содержательной миссии гуманитарной отечественной науки и отечественного гуманитарного образования в системе современной российской государственности. В сущности, речь идёт о формировании у государственного служащего полноценной российской гражданской идентичности, которая рассматривается в качестве неотъемлемого элемента "профессиональных качеств". Это беспрецедентно новая задача, решение которой требует непосредственного участия отечественной гуманитарной науки".
Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что на этой неделе были опубликованы два важных рейтинга, в которых Нижегородская область вошла в число лидеров.
"Во-первых, был обновлен рейтинг регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2023 года, в котором Нижегородская область, как и год ранее, заняла 4 место. Для составления использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. Учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, возраст исследователей, количество высококвалифицированных работников, размер заработной платы научных сотрудников, число компьютеров в организациях в расчёте на численность работников и другие.
Отметим, что Нижегородская область входит в пятерку лидирующих регионов по данному показателю неизменно на протяжении ряда последних лет. Безусловно, достижение этих показателей во многом связано с инвестированием в НИОКР. Также по объему внутренних затрат на исследования и разработки область по итогам 2023 г. уступает лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, причем этот объем практически равен совокупному объему всех регионов Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
Значимость научно-технологического развития указана и в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Так, в ней обозначено в числе приоритетных целей создание и развитие научных центров различного типа, включая Центр биофотоники и Лазерный центр - Центр исследований экстремального света. За счет развития IT-отрасли предполагается развитие цифровой экономики и IT-предпринимательства.
Во-вторых, нижегородский Региональный центр компетенций вошел в тройку лидеров по реализации национального проекта "Производительность труда", заняв второе место. Напомним, что всего в России в рамках указанного нацпроекта было создано 60 региональных центров компетенций. В рейтинге оценивались девять различных показателей, среди которых: количество предприятий, которые с помощью экспертов региональных центров компетенций внедряют бережливые технологии на предприятиях, выполнение плана по вовлечению компаний в нацпроект, обучению сотрудников и подготовке инструкторов, количеству реализованных проектов, тиражированию лучших практик.
Нижегородский РЦК обеспечивает приоритетную поддержку предприятий в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, транспорта, строительства и торговли, а его важнейшая миссия - повышение производительности труда.
В свою очередь, последнее напрямую связано с первым, т.е. с научно-технологическим развитием и внедрением результатов НИОКР в реальные сектора экономики. По результатам указанных выше рейтингов можно констатировать, что в регионе созданы и развиваются условия как для повышения количества производимого высокотехнологичного продукта, так и для обеспечения независимости стратегически важных отраслей путем внедрения отечественных разработок".
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