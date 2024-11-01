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Общество

Регоператор планирует возобновить эксплуатацию полигона в Балахне с 3 ноября

02 ноября 2024 19:54  [115] Общество

В Нижегородском областном суде 2 ноября состоялось рассмотрение жалобы ОАО "Ситиматик Нижний Новгород" на постановление Балахнинского городского суда о приостановлении деятельности Балахнинского полигона. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Судом вынесено определение об отмене постановления и возвращении дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение. С 3 ноября ОАО "Ситиматик Нижний Новгород" планирует возобновить эксплуатацию полигона в Балахне.

Напомним, ранее Городецкий суд удовлетворил ходатайство ОАО "Ситиматик Нижний Новгород" о возобновлении эксплуатации Городецкого полигона с 31.10.2024. Все замечания Росприроднадзора, выявленные в ходе проверки, были устранены.

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Теги:
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