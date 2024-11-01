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Общество

Социальные участковые напомнили нижегородцам правила пользования бытовым газом

03 ноября 2024 12:25  [113] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По инициативе активистов губернаторского проекта “Социальный участковый” совместно с АО “Газпром межрегионгаз Нижний Новгород” разработано методическое пособие о безопасном использовании газа в быту. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Оно ориентировано, прежде всего, на пожилых людей, пенсионеров и инвалидов. В пособие включены правила пользования бытовым газом, а также информация о том, как оплачивать показания счётчиков с использованием современных технологий – с помощью мессенджеров и мобильного приложения.

Социальные участковые во время поквартирных обходов раздали людям методические пособия, а также разъяснили, как пользоваться приложением “МойГаз/ГазОнлайн”.

“Главная задача социальных участковых – помощь людям. Мы понимаем, что далеко не у всех пожилых людей рядом есть родственники, которые могут помочь освоить современные технологии, а значит - упростить оплату услуг. Поэтому наш проект пришёл на выручку нижегородцам в этом вопросе”, - рассказал руководитель губернаторского проекта “Социальный участковый” и Дома народного единства Роман Кошелев.

Нижегородцам напоминают, что если в доме есть газовые приборы, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание оборудования и проверять тягу, а также проветривать помещение при работе оборудования и перекрывать газ при длительном отсутствии дома.

При запахе газа следует прекратить пользоваться приборами, открыть окна, перекрыть газовые краны и позвонить по телефонам: 104 либо 112.

“Мы понимаем, насколько важно поддерживать наших клиентов, особенно тех, кто находится в группе риска. Наша инициатива направлена на то, чтобы помочь людям старшего поколения и другим уязвимым категориям населения чувствовать себя уверенно и безопасно в своих домах”, – резюмировал заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей АО “Газпром межрегионгаз Нижний Новгород” Антон Дитятьев. 

Напомним, что ранее Евгений Чинцов стал координатором проекта "Социальный участковый" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Газоснабжение Социальные выплаты
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