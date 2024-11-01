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Культура и отдых

Артисты Нижегородской филармонии выступили с концертом для военнослужащих Мулинского гарнизона

03 ноября 2024 15:01  [65] Культура и отдых
фото: РИК НРО партии Единая Россия

фото: РИК НРО партии Единая Россия

Артисты Нижегородской филармонии выступили с праздничным концертом для военнослужащих в Мулинском гарнизоне. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России". Выступление организовано при поддержке реготделения и совета сторонников партии.

Полный зал Мулинского культурно-досугового центра собрал участников СВО, солдат срочной службы и офицеров.

"Концерт 3 ноября проводится в канун Дня народного единства. В единстве наша сила! И сила музыки - в объединении и сплочении людей. Песня всегда помогала в непростые времена, вдохновляла и воодушевляла на подвиги во имя нашей великой Родины. И певцы на сцене, и зрители в зале в момент звучания любимых, наших душевных песен становятся едины в патриотизме, вере в Победу добра и любви к своей стране и ее народу!" - сказала заведующий концертным отделом Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича Ульяна Ракова.

Со сцены звучали народные песни, легендарные мелодии военных лет и современные композиции о Родине, доблести и отваге ее защитников, мире и счастье. В каждом творческом номере звучала гордость за нашу страну.

Также волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и совета сторонников партии передали солдатам сотни рисунков и писем с поздравлениями от воспитанников детских садов, школьников и студентов. Юные нижегородцы благодарили бойцов за службу и хотели, чтобы они чувствовали их поддержку и тепло родного дома.

"Огромное спасибо всем организаторам и артистам, которые подарили нам хорошее настроение и заряд позитива! Благодарим за поддержку и добрые письма детей! Когда сегодня с ребятами мы смотрели концерт, гордились тем, что служим в Вооруженных Силах России!" - поделились впечатлениями военнослужащие.

Напомним, в военных частях Нижегородской области регулярно проходят концерты для мобилизованных и военнослужащих. С начала спецоперации творческие коллективы выразили желание выступать перед бойцами, чтобы поддержать и поблагодарить их. Выступления для бойцов организуют региональное отделение "Единой России" и совет сторонников партии совместно с областным министерством культуры.

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Теги:
Единая Россия Концерты Филармония
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