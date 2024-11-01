18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской в Нижнем Новгороде Общество

18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской, 5 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Согласно информации, жителям четырёх квартир предложили временно поселиться в маневренном фонде, остальные разместятся у родственников.

Экспертная организация ведёт обследование конструкций жилого дома. По результатам исследования будет принято решение о дальнейшей судьбе дома и размещении жителей.