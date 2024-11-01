18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской в Нижнем Новгороде

18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской, 5 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.
Согласно информации, жителям четырёх квартир предложили временно поселиться в маневренном фонде, остальные разместятся у родственников.
Экспертная организация ведёт обследование конструкций жилого дома. По результатам исследования будет принято решение о дальнейшей судьбе дома и размещении жителей.
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