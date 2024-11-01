Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2024 15:29  [156] 18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской в Нижнем Новгороде
03 ноября 2024 13:44  [165] Нижегородские кадеты приняли участие в Городском офицерском балу "Во славу Отечества!"
03 ноября 2024 12:25  [193] Социальные участковые напомнили нижегородцам правила пользования бытовым газом
03 ноября 2024 11:31  [207] Нижегородские пожарные провели учения на промзоне в Дзержинске
03 ноября 2024 10:12  [224] Нижегородская молодежь сможет принять участие во Всероссийском научно-популярном конкурсе
02 ноября 2024 19:54  [532] Регоператор планирует возобновить эксплуатацию полигона в Балахне с 3 ноября
02 ноября 2024 18:43  [362] Сотрудники отдела АПЗ повысили квалификацию на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге
02 ноября 2024 18:24  [356] Нижегородцы приняли участие в хоровой акции ко Дню народного единства
02 ноября 2024 18:11  [378] Более 100 открыток участникам СВО написали посетители органов ЗАГС региона
02 ноября 2024 17:45  [397] Мероприятия ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде можно будет посмотреть в прямом эфире
Общество

18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской в Нижнем Новгороде

03 ноября 2024 15:29  [156] Общество

18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской, 5 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Согласно информации, жителям четырёх квартир предложили временно поселиться в маневренном фонде, остальные разместятся у родственников.

Экспертная организация ведёт обследование конструкций жилого дома. По результатам исследования будет принято решение о дальнейшей судьбе дома и размещении жителей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph