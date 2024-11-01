Глеб Никитин прочёл лекцию на марафоне "Знания.Первые" Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин прочёл лекцию на марафоне "Знания.Первые". Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание"

Первой темой VIII просветительского марафона "Знание.Первые" стал "Инновационный хаб России: Нижегородская область как центр передовых технологий".

Нижний Новгород является центральной площадкой Приволжского федерального округа для проведения марафона.

"Я думаю, что это неслучайно, потому что та роль в истории, которую сыграл Нижний Новгород, и тот приоритет, который мы отдаем сейчас инновационному, образовательному, научному будущему составляющей в нашей стратегии, конечно, нельзя недооценить", - заявил Глеб Никитин в приветственном слове.

В своём выступлении губернатор обратился к историческому наследию, вспомнил имена великих нижегородцев, оставивших след в мировой науке. Также глава региона рассказал, что делается для того, чтобы молодёжи было интересно жить и работать в Нижегородской области: при поддержке президента и правительства России уже функционируют научно-образовательный центр, ИНТЦ "Квантовая долина", филиал МГУ в Сарове; создаются ИТ-кампус НЕЙМАРК, технопарк СПО на базе "Нижполиграфа", школа им. Негина.



Напомним, в Академии "Маяк" перед молодёжью Приволжского федерального округа сегодня, 4 ноября, выступят первые лица политики, спорта, культуры, бизнеса, участники СВО и военкоры, а также другие выдающиеся люди нашей страны, которые обсудят возможности для самореализации молодёжи и семейные ценности, поделятся секретами успеха и дадут свои советы.