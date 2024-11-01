Сергей Кириенко на симпозиуме "Создавая будущее": "Единство народа определяется не только традициями, но и видением будущего" Общество

Автор: Алексей Никольский Источник: Фотохост-агентство РИА Новости

Первый замруководителя администрации президента Российской Федерации, председатель оргкомитета Национального центра "Россия" Сергей Кириенко принял участие в открывающей пленарной дискуссии "Философия будущего" Международного симпозиума "Создавая будущее". В своем выступлении он рассказал о том, что единство народа определяется не только традициями, но и мечтой. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Единство народа определяется не только традициями, но и видением будущего. Если хотите — мечтой. И мы, конечно же, мечтали и мечтаем о суверенной и сильной стране, справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым и успешным, жить в безопасном мире. И все, кто собрался сейчас на Международном симпозиуме, вносят в это свой огромный вклад", — отметил Сергей Кириенко.

Он напомнил, что Национальный центр "Россия", в котором проходит международный симпозиум "Создавая будущее", создан по решению президента как продолжение работы Выставки "Россия".

"И очень важно и правильно, что Национальный центр начинает свою работу с первого международного симпозиума, который посвящен взгляду в будущее. И также неслучайно, что открытие и выставки, и национального центра, и Симпозиума происходит в очень значимый для России день, национальный праздник — День народного единства", — добавил Сергей Кириенко.

Этот праздник уходит корнями в историю и традиции российского народа, подчеркнул первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

"У нас на территории страны живет 194 национальности и этнические группы. Поэтому в культуре России очень бережное, уважительное отношение к истории и традициям каждого народа — не только страны, но и планеты", - резюмировал он.

Международный симпозиум "Создавая будущее" проходит с 4 по 6 ноября. Участники мероприятия — ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 101 страны, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции. В программе запланировано более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций.