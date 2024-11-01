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Общество

Михаил Пореченков в Нижнем Новгороде дал старт онлайн-трансляции просветительского марафона Знание.Первые

04 ноября 2024 15:22  [71] Общество
Фото: Российское общество Знание

Фото: Российское общество Знание

Михаил Пореченков в Нижнем Новгороде дал старт онлайн-трансляции просветительского марафона Знание.Первые. Об этом сообщают организаторы.

Ко Дню народного единства на родине ополчения, в Нижнем Новгороде, народный артист Российской Федерации и президент кинофестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков прочитал лекцию "Город, в котором чувствуешь жизнь: от нижегородского ополчения до наших дней".

Лекция прошла в Нижегородском государственном художественном музее – одном из старейший региональных музеев России. Слушателями стали 60 участников "Движения первых". Актер поделился историей Нижнего Новгорода: от событий XVII века, когда Россия переживала тяжелые времена, столкнувшись с иностранной интервенцией и внутренними конфликтами, до современности.

Место проведения лекции было выбрано неслучайно – актер рассказывал, как зарождалась идея Дня народного единства, на фоне исторического полотна художника Константина Маковского "Воззвание Минина", которая является особой гордостью музейного собрания – это самая большая картина русской станковой живописи на историческую тему.
Михаил Пореченков отметил, что во времена Смуты именно Нижний Новгород оказался единственным не разоренным крупным городом, откуда могло прийти спасение московскому государству.

"Многие факты стерты веками, и сама история Смуты, народного ополчения, и личность одного из главных героев второго народного ополчения, Козьмы Минина, овеяны легендами и мифами. Но никем из серьезных историков не подвергаются сомнению два факта: во-первых, нижегородцы неизменно отстаивали русскую государственность, постоянно поддерживая законного правителя; во-вторых, Козьма Минин действительно сыграл ключевую роль в деле спасения России", – сказал Михаил Пореченков.

В завершение лекции артист отметил, что Нижний Новгород – город, в котором чувствуешь жизнь: он не забывает подвиг своих земляков и чтит их память. Михаил Пореченков назвал столицу Приволжья местом, где снова в цене первопроходцы, умеющие заглянуть за горизонт событий.

Напомним, 4 ноября впервые на площадках в каждом федеральном округе страны и новых регионах стартовал восьмой федеральный просветительский марафон Российского общества "Знание" — Знание.Первые, который завершится 6 ноября. Нижний Новгород стал площадкой проведения просветительского марафона в Приволжском федеральном округе, лекции проходят в нижегородской Академии "Маяк" при поддержке министерства молодёжной политики Нижегородской области.

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