Начальник нижегородского ГУ Минюста Дмитрий Шапкин проведёт личный приём граждан Общество

Начальник Главного управления Минюста по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведёт личный приём граждан 21 ноября.

Мероприятие будет организовано с 11:00 в приёмной президента РФ в ПФО по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корп. 1.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе приёма нижегородцы смогут проконсультироваться по вопросам оказания международной правовой помощи, исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов, регистрации и контроля деятельности НКО, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них.

Также можно будет сообщить о фактах нарушений прав граждан в ходе оказания услуг нотариусами, адвокатами и органами ЗАГС.

Предварительная запись на приём проводится с 5 по 12 ноября - в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: (831) 224-86-18 (доб. 503).