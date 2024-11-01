Нижегородские военнослужащие продолжают защищать Харцызск Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородские военнослужащие продолжают защищать Харцызск.

Как рассказал оператор БПЛА нижегородец Алексей из танкового полка им. Козьмы Минина, на Донбасс из Нижегородской области прибыла целая группа добровольцев.

"Мы все равно победим, рано или поздно. Поддержка с Нижнего Новгорода и из всех регионов хорошая. У нас все есть, с вооружением, техникой, боеприпасами, всего хватает. Противник агрессивный, в основном националисты. Встречали японцев, американцев, поляков, здесь наемники со всего мира. Победа будет за нами", - сказал нижегородец.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, регион и "Центр Пешков" вместе с нижегородским писателем Захаром Прилепиным продолжают помогать Донбассу. Отправляются гуманитарные грузы, решаются вопросы с инфраструктурой Харцызска. Также создаются творческие мастерские для бойцов СВО.

О том, как нижегородские бойцы СВО защищают Харцызск и о поддержке военнослужащих от Нижегородской области можно узнать на radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что нижегородские театральные деятели продолжают выступления в Харцызске.

