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Общество

Сумму единовременной выплаты добровольцам СВО при заключении контракта в Нижнем Новгороде увеличили до 3 млн рублей

05 ноября 2024 13:22  [160] Общество

Фото: Дом народного единства

Сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при заключении контракта в Нижнем Новгороде увеличивается до 3 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Увеличиваем сумму выплаты добровольцам, которые готовы присоединиться к своим и пойти на фронт защищать Родину. Суммарно при заключении контракта с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода боец будет получать единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 миллиона рублей", - сказал Глеб Никитин. 

Глава региона отметил, что такое решение было принято в том числе после открытия Фонда народного единства. Это позволило значительно увеличить сумму региональной выплаты, которая суммируется с выплатами от Минобороны и администрации Нижнего Новгорода.

"С первых дней работы фонда бизнес активно включился, компании уже начали вносить свой вклад в победу. Подписывая соглашение с Фондом народного единства, компания берет на себя обязательство ежеквартально вносить пожертвования. Все средства будут направлены на финансовую поддержку бойцов и организацию другой необходимой помощи фронту", - подчеркнул Глеб Никитин.

Увеличенная единовременная выплата будет выплачиваться при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода с 5 ноября по 31 декабря.

Также принято решение о том, что земельный сертификат заключившим контракт добровольцам будет выдаваться не с 1 декабря 2024 года, как сообщалось ранее, а начиная с сегодняшнего дня. Земельный сертификат дает право на получение земельного участка в 10 соток стоимостью около 1 млн рублей в регионе тем, кто заключит контракт с Минобороны на территории Нижегородской области. При этом регистрация по месту жительства на территории Нижегородской области не требуется.

Подробная информация для тех, кто планирует заключить контракт с Минобороны, – на сайте https://служунн.рф/ или по телефону 8-800-10-17-017. Всех, кто готов приблизить победу, ждут в едином пункте отбора в Нижнем Новгороде на ул. Александра Люкина, 2.

Напомним, что Фонд народного единства учредило правительство Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества региона. Фонд формируется за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, работающих в Нижегородской области. Также взносы могут направить и физические лица. Собранные средства направляются на поддержку добровольцев, заключивших контракт с министерством обороны РФ на территории региона.

Организация, заключившая соответствующее соглашение о сотрудничестве, становится партнером фонда, получая при этом гарантию поддержки со стороны правительства Нижегородской области. Речь идет, например, о предоставлении субсидий, грантов или иных действующих форм поддержки бизнеса за счет средств областного бюджета. В свою очередь, перечисления в фонд будут осуществляться ежеквартально в размере не менее 5% от налоговой базы для расчета налога на прибыль. Также предусмотрена возможность пожертвований организаций, работающих по УСН, размер взноса для них составит 1% от дохода.

Для оформления партнерства с фондом предусматривается электронный формат подписания соглашения (при наличии ЭП) и пожертвований. Подробнее об этом можно узнать на сайте (https://дом-единства.рф/fond-narodnogo-edinstva/). Финансовое пожертвование от имени юридического или физического лица можно сделать по официальным реквизитам фонда. Также можно обратиться лично в отделения фонда.

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Теги:
Глеб Никитин Дом народного единства СВО
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