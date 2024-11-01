Руководитель нижегородского Росреестра опровергла конфликт на борту самолета Общество

Фото: Telegram-канал Оксаны Штейн

Руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн опровергла информацию о якобы конфликте с ее участием на борту самолета.

Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация о том, что во время перелета из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород у Оксаны Штейн произошел конфликт с бортпроводником.

Как отметила Оксана Штейн, она сильно удивлена публикациями о ее якобы некорректном поведении.

"Сегодня планирую встретиться с полицией аэропорта, чтобы выяснить детали происходящего информационного инцидента. Предварительно сообщаю, что все, что публикуется сейчас в СМИ, не соответствует действительности. Ко мне никто за комментариями не обращался, источник данной "новости" неизвестный и непроверенный", - написала руководитель нижегородского Росреестра в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что число обращений по регистрации права на недвижимость выросло в в нижегородских МФЦ.