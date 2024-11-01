ОМК второй раз с начала года подняла зарплату для сотрудников в Выксе Бизнес

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Промышленная группа ОМК в очередной раз повысила зарплату работникам выксунского завода. Пересмотр заработных плат коснулся в первую очередь рабочих. Так, их доходы выросли от 6% и выше. Также частично пересмотрели заработные платы руководителей, специалистов и служащих с учетом оценки результативности каждого. Всего на заводе сейчас трудится более 16 тысяч человек.

ОМК регулярно повышает заработную плату на предприятиях и усиливает меры поддержки. На выксунском заводе это уже второй пересмотр за текущий год, кроме того, летом этого же года компания ввела новую ежегодную выплату сотрудникам всех предприятий – вознаграждение за выслугу лет. Сумма выплаты увеличивается пропорционально стажу, ее размер - от 10 до 50 тысяч рублей. Чем дольше заводчанин работает на предприятиях ОМК - тем выше будет размер вознаграждения.

В дополнение к ежегодному пересмотру зарплат компания также предоставляет сотрудникам возможности увеличить свой доход: можно получать деньги за совмещение, наставничество, освоение смежных профессий и многое другое.

"Мы стабильно продолжаем работу по улучшению условий труда на предприятии, регулярно пересматриваем заработную плату и помогаем сотрудникам расти и двигаться вверх по карьерной лестнице. На текущий момент средняя заработная плата сотрудников выксунского предприятия выше заработной платы по региону и соответствует заработной плате по металлургической отрасли в России. Еще одно большое направление, которое сейчас активно развивает выксунский завод – корпоративный транспорт. Ежегодно мы открываем новые маршруты, чтобы наши сотрудники могли с комфортом добираться до рабочего места из самых разных населенных пунктов. В этом году для них на треть увеличили доплату за время в пути. Обязательно продолжим развивать меры поддержки заводчан, чтобы предлагать лучшие условия работы", — отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.