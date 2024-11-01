"Эн+ Тепло Волга" и ННГАСУ провели для школьников штурм-лабораторию "Город и экология" Общество

Мероприятие является частью программы "Точка Урбан" - победителя грантового конкурса "Города со знаком плюс" от Эн+. Специалисты ННГАСУ создают креативное пространство, где школьники, студенты, неравнодушные жители города и эксперты смогут обсуждать проблемы современного развития городов и совместно разрабатывать варианты их решения.

Так, "Эн+Тепло Волга" и ННГАСУ провели для школьников штурм-лабораторию - это новый формат групповой активности, где используются эффекты неожиданного задания и творческого подхода в решении поставленной задачи. В ее работе приняла участие начальник службы рационального природопользования и охраны окружающей среды "Эн+Тепло Волга" Ольга Бошкович. Она рассказала ребятам, какие экологические проблемы грозят крупным мировым городам и какие существуют способы для их решения.

"Города будущего будут проектировать сегодняшние школьники, поэтому важно проводить для них такие просветительские мероприятия, когда дети могут обсудить с экспертами, как улучшить экологическую и градостроительную ситуацию в городе, осознать важность этой проблемы, предложить свои, свежие подходы для ее решения. Очень интересный проект ННГАСУ, уверена, он даст долгосрочный результат по развитию нашего города", - поделилась Ольга Бошкович.

На примере Лондона, Парижа, Пекина, Гонконга, Москвы участники штурм-лаборатории совместно с экологами Эн+Тепло Волга и ННГАСУ разобрали такие экологические проблемы мегаполисов, как загрязнение воздуха, воды и почвы, утилизация отходов, дефицит воды, проседание почвы и другие. А после школьники приступили к генерации идей для решения проблем Нижнего Новгорода.

"Мы предложили им изучить экологическую и градостроительную ситуацию в Автозаводском, Ленинском, Сормовском, Канавинском и Московском районах Нижнего Новгорода, где сосредоточено большое количество промпредприятий. Ребята выявили самые частые проблемы: загрязнение воздуха и водоемов, шумовое загрязнение, пробки и транспортные заторы, которые увеличивают время в пути и выбросы CO2, недостаток биоразнообразия, исчезновение местных видов флоры и фауны в черте города. Ребята определили на картах районов "болевые точки", предложили свои решения и защитили проекты", - рассказала эколог ННГАСУ Дарья Филатова.

Среди разработанных школьниками решений - дублёры дорог и продолжения линий метро для разгрузки транспортной и экологической системы районов. Также участники предложили соединить зелёные парковые зоны районов бульварами и прибрежными зонами, чтобы создать единую зелёную структуру районов, уменьшить экологические риски и сохранить биоразнообразие между зелёными и прибрежными зонами.