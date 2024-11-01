Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2024 17:25  [81] "Эн+ Тепло Волга" и ННГАСУ провели для школьников штурм-лабораторию "Город и экология"
05 ноября 2024 17:12  [108] Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом Уси
05 ноября 2024 16:55  [107] Нижегородская и Свердловская область обменялись подарками в рамках празднования Дня народного единства
05 ноября 2024 15:34  [164] Руководитель нижегородского Росреестра опровергла конфликт на борту самолета
05 ноября 2024 14:20  [188] Более 60 памятников отреставрируют к 80-летию Победы в ВОВ в Нижнем Новгороде
05 ноября 2024 13:59  [206] Россельхознадзор обнаружил нелегальную свалку ТКО под Кстовом
05 ноября 2024 13:22  [282] Сумму единовременной выплаты добровольцам СВО при заключении контракта в Нижнем Новгороде увеличили до 3 млн рублей
05 ноября 2024 13:15  [189] Нижегородские власти выделят на строительство детской поликлиники в Сормове 108 млн рублей
05 ноября 2024 11:56  [220] Нижегородские военнослужащие продолжают защищать Харцызск
05 ноября 2024 11:13  [234] Ученые нижегородского ПИМУ создали российский аналог фибринового клея из крови
Общество

"Эн+ Тепло Волга" и ННГАСУ провели для школьников штурм-лабораторию "Город и экология"

05 ноября 2024 17:25  [81] Общество

Мероприятие является частью программы "Точка Урбан" - победителя грантового конкурса "Города со знаком плюс" от Эн+. Специалисты ННГАСУ создают креативное пространство, где школьники, студенты, неравнодушные жители города и эксперты смогут обсуждать проблемы современного развития городов и совместно разрабатывать варианты их решения.

Так, "Эн+Тепло Волга" и ННГАСУ провели для школьников штурм-лабораторию - это новый формат групповой активности, где используются эффекты неожиданного задания и творческого подхода в решении поставленной задачи. В ее работе приняла участие начальник службы рационального природопользования и охраны окружающей среды "Эн+Тепло Волга" Ольга Бошкович. Она рассказала ребятам, какие экологические проблемы грозят крупным мировым городам и какие существуют способы для их решения.

"Города будущего будут проектировать сегодняшние школьники, поэтому важно проводить для них такие просветительские мероприятия, когда дети могут обсудить с экспертами, как улучшить экологическую и градостроительную ситуацию в городе, осознать важность этой проблемы, предложить свои, свежие подходы для ее решения. Очень интересный проект ННГАСУ, уверена, он даст долгосрочный результат по развитию нашего города", - поделилась Ольга Бошкович.

На примере Лондона, Парижа, Пекина, Гонконга, Москвы участники штурм-лаборатории совместно с экологами Эн+Тепло Волга и ННГАСУ разобрали такие экологические проблемы мегаполисов, как загрязнение воздуха, воды и почвы, утилизация отходов, дефицит воды, проседание почвы и другие.  А после школьники приступили к генерации идей для решения проблем Нижнего Новгорода.

"Мы предложили им изучить экологическую и градостроительную ситуацию в Автозаводском, Ленинском, Сормовском, Канавинском и Московском районах Нижнего Новгорода, где сосредоточено большое количество промпредприятий.  Ребята выявили самые частые проблемы: загрязнение воздуха и водоемов, шумовое загрязнение, пробки и транспортные заторы, которые увеличивают время в пути и выбросы CO2, недостаток биоразнообразия, исчезновение местных видов флоры и фауны в черте города. Ребята определили на картах районов "болевые точки", предложили свои решения и защитили проекты", - рассказала эколог ННГАСУ Дарья Филатова.

Среди разработанных школьниками решений - дублёры дорог и продолжения линий метро для разгрузки транспортной и экологической системы районов. Также участники предложили соединить зелёные парковые зоны районов бульварами и прибрежными зонами, чтобы создать единую зелёную структуру районов, уменьшить экологические риски и сохранить биоразнообразие между зелёными и прибрежными зонами.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГАСУ Экология Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph