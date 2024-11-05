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Бизнес

Нижегородские производители детских товаров смогут получить субсидии на оборудование и развитие интернет-торговли

05 ноября 2024 18:02  [98] Бизнес
Нижегородские производители детских товаров смогут получить субсидии на оборудование и развитие интернет-торговли

Нижегородские производители детских товаров смогут получить субсидии на оборудование и развитие интернет-торговли

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о начале приема заявок на получении субсидии для  нижегородские предприятия-участники кластера индустрии детских товаров. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участники кластера могут получить компенсацию из регионального бюджета на продвижение своей продукции в интернете, создание собственного интернет-магазина или покупку оборудования. Это новая мера поддержки для нижегородских предпринимателей.

В настоящее время в кластер индустрии детских товаров входит 68 компаний. Это производители мебели, одежды, игрушек, постельного белья, а также средств гигиены для детей.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на новую комплексную меру поддержки по поручению губернатора Глеба Никитина выделено 20 млн рублей из регионального бюджета. Например, компенсация на покупку оборудования может составить до 50% затрат (до 1,5 млн рублей), а на услуги по продвижению товаров, созданию или модернизации собственного интернет-магазина – до 90% (до 3 млн рублей). 

Подать заявку на получение субсидии можно до 22 ноября через Единую платформу предоставления субсидий Нижегородской области. Более подробную информацию можно получить в региональном Минпроме.

Напомним, Нижегородская область стала одним из четырех пилотных регионов по разработке комплексной поддержки производителей товаров для детей. О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

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Теги:
бизнес Предприниматели
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