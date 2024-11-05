ИИ задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Искусственный интеллект (ИИ) начали использовать для контроля за состоянием дорожной инфраструктуры в восьми муниципалитетах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пилотный проект запустили в Нижнем Новгороде, Кстове, Городце, Арзамасе, Большом Болдине, Дзержинске, Семенове и городе Бор. Контроль ведется с помощью программно-аппаратных комплексов (ПАК) видеофиксации и аналитики данных в рамках проекта "Умный регион".

"Использование ИИ помогает, в частности, фиксировать ямы на трассах и неработающие уличные фонари. Система также отметит опоры и столбы в аварийном состоянии, а с наступлением зимы – заснеженность проезжей части. Все данные передаются ответственным лицам для устранения недочетов. Планируем внедрять это решение и в других муниципалитетах региона", - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Муниципалитеты мониторят дорожную ситуацию через обычные смартфоны из кабин транспорта. Для этого на устройства устанавливается отечественное приложение, которое автоматически запускает видеозапись при начале движения и приостанавливает ее во время остановки.

"Система мобильна и легко переносится с одного транспортного средства на другое. Таким образом, за короткое время ИИ может помочь сформировать полную картину состояния дорожного хозяйства во всем городе", - отметил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов.

Директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Виталий Климашов добавил, что полученное видео мгновенно передается в облачный сервис, который обрабатывает изображение и определяет, на каком именно участке дороги были обнаружены дефекты.

Ранее сообщалось, что почти 20 нижегородцев стали призёрами окружного хакатона "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект".