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Общество

Новый арт-объект участникам СВО открыли в Нижнем Новгороде

05 ноября 2024 19:03  [54] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Граффити с символичной фразой "В единстве – сила России!" появилось на одном из строений по улице Студенческой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском отделении "Волонтёров Победы".

В торжественном открытии арт-объекта приняли участие волонтеры, активисты регионального отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", представители образовательных учреждений региона.

"Сегодня мы открываем объект, который отражает идею единства и силы нашего народа. Изображение собирательного образа участника специальной военной операции напоминает о мужестве и преданности тех, кто защищает нашу страну на передовой. Открытие граффити приурочено ко Дню народного единства, и мы надеемся, что рисунок станет источником вдохновения для всех граждан", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что граффити в честь участника СВО Дмитрия Догадова открыли в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Волонтеры граффити СВО
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