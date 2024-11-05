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Общество

Заслуженный работник физической культуры РФ Борис Мартынов скончался на 88 году жизни

06 ноября 2024 07:15  [39] Общество

Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

В департаменте физкультуры и спорта Нижнего Новгорода сообщили о кончине выдающегоя тренера, заслуженного работника физической культуры РФ и почётного гражданина Нижнего Новгорода Бориса Павловича Мартынова. Ему было 87 лет.

Борис Павлович оставил огромный след в истории отечественного спорта, подготовив 19 мастеров спорта, 5 почётных мастеров спорта по лыжным гонкам и биатлону.

В депспорта рассказали, что главным тренерским успехом Мартынова стала победа его ученика Николая Круглова на Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 году, где он стал двукратным олимпийским чемпионом.

"После этого Мартынов получил почётное звание "Заслуженный тренер СССР". Награждение прошло в Олимпийской деревне. Ни до, ни после этого ни одного горьковского тренера в Олимпийской деревне не чествовали", – подчеркнули в департаменте.

Борис Павлович стал инициатором проведения Сормовских олимпийских игр и спортивных детских соревнований "Юный сормович". Он принимал активное участие в создании детского спортивного лагеря и спортивно-туристического лагеря завода, курировал строительство Дворца спорта "Сормович", лыжной базы "Красное Сормово" в Дубравном. Благодаря Мартынову на Щёлоковском хуторе появился биатлонный центр.

Прощание состоится в среду, 6 ноября, в 11:30 в храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" по адресу: Кстовский район, село Федяково, кладбище "Нижегородское".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования родственникам и коллегам Бориса Мартынова.

СПРАВКА:

Борис Мартынов родился 20 ноября 1936 года в городе Семёнов. После армии поступил в Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры, и с 1962 года находился на тренерской работе в спортклубе завода "Красное Сормово". В 1974 году получил почётное звание "Заслуженный тренер РСФСР", в 1976 году удостоен почётного звания "Заслуженный тренер СССР" и "Лучший тренер СССР".

Выйдя на пенсию, работал инструктором по физподготовке УФСБ по Нижегородской области в спорткомплексе "Щёлоковский". Награждён шестью правительственными наградами и почётными грамотами, подписанными руководством УФСБ Нижегородской области.

В историко-краеведческом музее Семёнова открыта постоянная экспозиция, посвящённая Борису Мартынову "Спорт — дело всей моей жизни".

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