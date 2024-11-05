Нижегородцы направили 1 376 заявок на участие в проекте "Вам решать!" Общество

Этап подачи заявок от граждан и инициативных групп для участия в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2025 год завершился в Нижегородской области 31 октября.

Как сообщили в пресс-службе облправителсьтва, всего было подано 1 376 заявок, из них 196 – семейных.

Напомним, что "Семейная заявка" - это новый вид участия в проекте инициативного бюджетирования, который был введён в Год семьи. Такие заявки могли выдвинуть граждане в количестве не менее 10 человек, которые приходятся друг другу родственниками.

Губернатор Нижегородской обалсти Глеб Никитин поблагодарил всех, кто решил принять участие в проекте.

"Проект "Вам решать!" уже позволил осуществить сотни инициатив во всех уголках региона, помог объединить много активных и неравнодушных людей. Здорово, что в этот раз оказался востребованным формат семейной заявки. Совместная работа по-настоящему сплачивает. Впереди – этап голосования. Предлагаю поддержать наиболее важные на ваш взгляд инициативы!" - отметил глава региона

Этап народного голосования за инициативные проекты, выдвинутые гражданами, можно будет с 11 ноября по 10 декабря этого года в формате онлайн на сайте "ГолосЗа.ру". Проголосовать можно за инициативу в любом муниципалитете.

По итогам голосования будут определены проекты, которые будут реализованы в следующем году. Общий бюджет финансирования составит 1,2 млрд рублей. И именно нижегородцам предстоит решить, куда будут направлены эти средства - на дороги, скверы или другие объекты, нуждающиеся в ремонте или благоустройстве.