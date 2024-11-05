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Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали Корпорация развития Нижегородской области и ННГАСУ

06 ноября 2024 07:58  [104] Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет подписали соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили гендиректор Корпорации Игорь Ищенко и ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

В рамках смотрудничества стороны намерены проводить научно-практические конференции, конкурсы и другие мероприятия, а такжеьвести совместную работу над реализацией инвестиционных и инфраструктурных проектов. На базе ННГАСУ планируется создать сообщество для интеграции креативных идей при реализации совместных проектов, также открыть специализированную кафедру. Студенты вуза смогут проходить практику и стажировку на базе Корпорации развития.

Игорь Ищенко подчеркнул, что кадры – ключевой вопрос для нижегородских инвесторов. В области подготовки высококвалифицированных специалистов Корпорация уже сотрудничает с ННГУ и НГТУ. Соглашение с ННГАСУ откроет новые пути для подготовки молодёжи и её профориентации, а также предоставит возможность для Корпорации использовать ресурсы университета при реализации проектов.

"Уверен, что такое сотрудничество будет полезно обеим сторонам", – заявил он.

Дмитрий Щёголлев, в свою очередь, отметил, что ННГАСУ уже сотрудничает с Корпорацией по ряду студенческих проектов и мероприятий.

"Сегодняшнее соглашение – это не только формальное закрепление сложившегося сотрудничества, но и начало новых проектов в сфере подготовки кадров, участия в разработке и реализации образовательных программ, профориентации школьников, а также в реализации практических работ и исследовательских программ", – сказал ректор вуза.

В рамках церемонии подписания соглашения была организована презентация возможностей дальнейшего трудоустройства на предприятия особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске для абитуриентов ННГАСУ.

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Теги:
Корпорация развития ННГАСУ Соглашение
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