Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию после появления данных о вирусе Коксаки, которым российские туристы заразились на курортах Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На неё можно обратиться за консультацией в случаях появления признаков инфекционного заболевания у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в зарубежных странах. Информацию собирают для дальнейшего оперативного реагирования.

В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

В Нижегородской области звонки принимаются по бесплатным телефонам: 8 (910)100-14-66, 8 (800) 555-49-43, 432-29-55.

В Роспотребнадзоре добавили, что вирус Коксаки относится к числу энтеровирусных инфекций. Он передаётся контактно-бытовым, воздушно-капельным и водным путями - через воду, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.

В целях профилактики рекомендуется пить кипяченую или бутилированную воду, избегать контактов с заразившимися людьми и чаще мыть руки.

В Нижегородской области пока заболевших не выявлено. Как сообщает телеканал "360", e детей в детских садах и школах как минимум девяти регионов России обнаружили подозрения на вирус Коксаки. На инфекцию пожаловалась в Калужской, Ижевской, Брянской и Владимирской областях, Подмосковье, Татарстане, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве.