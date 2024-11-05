Электросамокаты уберут с улиц Нижнего Новгорода до декабря Общество

Прокатные компании уберут все электросамокаты с улиц Нижнего Новгорода до конца ноября, сообщает pravda-nn.ru.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что операторы СИМ уже приступили к вывозу самокатов с улиц города.

На ряде СИМ уже ограничена возможность передвижения, в связи с наступившими отрицательными температурами воздуха. Кроме того, некоторые компании, присутствующие в Нижнем Новгороде, полностью закрыли "самокатный сезон".

Ранее сообщалось, что движение электросамокатов планируется запретить на центральных улицах Нижнего Новгорода.