Игорь Норенков: "Наша задача — поддержать инновационное развитие промышленности Нижегородской области" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

На базе ННГУ им. Лобачевского состоялось рабочее совещание по вопросам развития инновационного и технологического предпринимательства в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, совещание провел председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

В обсуждении также приняли участие депутаты ЗСНО, руководство ННГУ им. Лобачевского, представители промышленного сектора Нижегородской области, сотрудники университета и аппарата регионального парламента.

Основной целью встречи стало определение возможных направлений сотрудничества промышленных организаций с инновационными предприятиями. В том числе, обобщение проблем развития инновационного предпринимательства в Нижегородской области, обсуждение возможных инструментов и механизмов их государственной поддержки. Участники совещания ознакомились с деятельностью Стартап-студии Университета Лобачевского как элемента инфраструктуры Нижегородского технологического предпринимательства.

На совещании также акцентировалось внимание на необходимости тесного взаимодействия промышленных предприятий и вузов Нижегородской области. Важным аспектом обсуждения стало предложение о проведении презентаций "Стартап-студии Университета Лобачевского" для промышленных предприятий – членов Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей для реализации новых бизнес-гипотез и стартап-проектов.

"Сегодня нам презентовали конкретные проекты Стартап-студии Университета Лобачевского, также мы обсудили технологии внедрения инноваций в экономику региона. В текущих условиях необходимо эффективно реагировать на актуальные задачи в сфере достижения технологического суверенитета, поставленные Президентом и Правительством РФ. Комитет по мере необходимости будет инициировать новые встречи для проработки отдельных аспектов в сфере технологического развития региона и поддержки инновационного предпринимательства Нижегородской области", - отметил Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что нижегородская ИТ-компания Mixar вошла в число лучших российских стартапов.