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Экономика

Антон Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики

06 ноября 2024 18:43  [91] Экономика

Фото: Общество "Знание"

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил на марафоне Знание.Первые и рассказал, как строится крепкая финансовая система страны, благодаря чему даже в условиях санкций экономика России успешно развивается и почему важно, чтобы молодые люди тоже участвовали в этом процессе. Об этом сообщает пресс-служба российского Общества "Знание".

Лекция состоялась 6 ноября в рамках просветительского события Общества "Знание". 

"Финансы и экономика связаны между собой, государство оценивают по его экономике. Крепкие финансы — это залог успеха, стабильности экономики. Финансы обеспечивают как благосостояние граждан страны, так и богатство, силу государства", - отметил глава российского минфина.

Антон Силуанов подчеркнул, что сейчас Россия проходит через испытания. "Банки западных стран не работают с нами, расчеты в иностранных валютах не ведутся, нам закрыли платежи с другими странами и компаниями. Несмотря на это, наши финансы оказались устойчивы к потрясениям. Нас обложили множеством санкций, но зарплаты выплачиваются, инфляция в допустимых пределах, и мы делаем все необходимое, чтобы она стала как можно ниже. Экономика работает, темпы роста выше мировых, что обеспечивается в том числе благодаря грамотному распределению финансовых потоков", — сказал министр.

Министр также пояснил, с какими финансовыми проблемами страна сталкивалась в прошлом, какие уроки из этого извлекла для построения сильной экономики.

"Россия занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, перед нами только Китай, США и Индия. Мы достигли этих результатов за счет того, что в последние годы реализовали ряд национальных проектов: поддерживали инфраструктуру, дороги, энергетику, сельское хозяйство, социальный сектор, внедряли современные технологии", — пояснил Антон Силуанов.

Министр рассказал слушателям лекции, какие задачи сегодня решает Минфин, а также о том, как развиваются банки и другие финансовые институты. Он предложил участникам марафона попробовать себя в инвестициях. "Для этого созданы все возможности — это и индивидуальные инвестиционные счета, и программа долгосрочных сбережений. С одной стороны, это вам пойдет на пользу, а с другой стороны — создает основу нашей независимой финансовой системы. Деньги "из-под подушек" направляются в экономику, они работают для тех, кто их вложил, приносят проценты", — отметил Антон Силуанов.

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Теги:
Антон Силуанов Финансы
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